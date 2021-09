Der Landkreis Südwestpfalz hat einen Wettbewerb für familienfreundliche Kommunen ausgelobt. Dieser Wettbewerb soll dazu beitragen, auf kommunaler Ebene die Bedingungen für ein familienfreundliches Lebensumfeld zu verbessern. Ziel ist, den Landkreis Südwestpfalz langfristig zu einer besonders familienfreundlichen Region zu machen.

Gemeinsam mit zahlreichen Institutionen, Verbänden und Kommunen stellt sich der Landkreis Südwestpfalz im Lokalen Bündnis für Familie die Aufgabe, den Landkreis nachhaltig familienfreundlich zu gestalten. „Es ist wichtig, dass sich Familien – ob jung oder alt – hier wohl fühlen. Sie sollen gerne hierher ziehen und natürlich auch bleiben“, sagte Landrätin Susanne Ganster bei der Vorstellung des Vorhabens mit Susanne Morsch. Den Gemeinden und Städten komme dabei eine wichtige Rolle zu, so Ganster weiter. Ihre Attraktivität für Familien und als Wirtschaftsstandort werde wesentlich bestimmt durch familienfreundliche lokale Strukturen und ein positives Familienklima.

Der Wettbewerb soll mit Susanne Morsch, die auch das lokale Bündnis koordiniert, wiederbelebt werden. „Um dies zu fördern, wurde der Wettbewerb Familienfreundliche Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz in einer Arbeitsgruppe des Lokalen Bündnisses konzipiert und nun zum vierten Mal ausgelobt “, erläutert sie.

Ziel ist es, familienfreundliche Bedingungen zu schaffen. Gesucht sind daher wieder Projekte und Initiativen, die sich in ein familienfreundliches Gesamtbild der Gemeinde einfügen und eventuell vorhandene strukturelle Nachteile der Gemeinde durch kreative Lösungen und Ideen ausgleichen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Handlungsfeldern Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Wohnumfeld, Familienorientierung der Gemeindevertretung und Verwaltung oder dem Miteinander der Generationen. Bislang haben 17 Gemeinden das Prädikat Familienfreundliche Gemeinde erhalten.

Gute Beispiele gibt es schon

Die Jury bewertete dabei sowohl die Ortsgemeinden in ihrer Gesamtheit als auch die Originalität und Kreativität bereits realisierter Projekte. Beispielsweise in Althornbach die gemeinsame Entwicklung von Mehrgenerationenspielen; in Lug das Generationenprojekt Open Air-Café am Dorfbrunnen; in Spirkelbach die Unterstützung von Familien beim Hausbau, in Kleinsteinhausen das Projekt Mittagstisch, in Kröppen die Kröpper Dorfgemeinschaft oder in Thaleischweiler-Fröschen die Spielscheune und die Ferienbetreuung für Grundschulkinder.

Am Wettbewerb teilnehmen können alle Städte und Gemeinden des Landkreises Südwestpfalz. Der Bewerbungszeitraum endet am 31. Dezember 2021. Alle Informationen mit den Bewerbungsunterlagen finden sich online.

Fragen zum Wettbewerb

Die Bündniskoordinatorin Susanne Morsch beantwortet unter 06331/809-278 telefonisch oder per E-Mail an s.morsch@lksuedwestpfalz.de Fragen zum Wettbewerb.