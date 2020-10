Der Herbst ist da: Überall fallen bunte Blätter von den Bäumen, es wird kühler und es weht ein strammer Wind. Aber wisst ihr, was ich am Herbst am besten finde: Drachen steigen lassen. Die Verbandsgemeinde Zweibrücken Land hat dafür nun einen Bastelwettbewerb ausgeschrieben.

„Wir haben überlegt, was wir den Kindern auch wegen Corona in der Ferienzeit anbieten können“, erzählt Verbandsbürgermeister Björn Bernhard. Dabei ist die Idee eines Bastelwettbewerbs entstanden. Das Thema: Drachen. „Wir hatten auch das Thema Kürbisse im Kopf, aber das war schon zu oft da“, fügt Bernhard hinzu.

Der Wettbewerb funktioniert so: Ihr Kinder bastelt einen Drachen und eure Eltern schicken davon ein Bild an die Verbandsgemeinde. Die sammelt die Bilder und veröffentlicht sie im Amtsblatt sowie im Internet. Dann gibt es eine Abstimmung, welcher Drache am schönsten ist und bei einem Fest in der ersten Novemberwoche wird der schönste Drache mit einem Preis ausgezeichnet. Wie das Fluggerät aussehen soll, ist egal. „Wir lassen da den Kindern freie Hand. Kreativität ist ja was schönes“, sagt Bernhard. Natürlich sollten die Drachen auch fliegen können, allerdings ist das kein Muss-Kritierium.

Bernhard bastelt mit seinem Kind

Die Teilnehmer werden laut dem Verbandsbürgermeister in drei Gruppen unterteilt: Bis sieben Jahre, bis 14 Jahre sowie die Kindergartengruppen. Bernhard weiß etwa, dass der Kindergarten in Althornbach beim Wettbewerb dabei ist. Dort sind die Kinder in kleinere Gruppen unterteilt, die dann zusammen einen Drachen kreieren. „Ich selbst werde mit meinem Kleinen auch einen Drachen basteln“, fügt er hinzu.

Lediglich Corona war nicht der Grund, weswegen Bernhard den Bastelwettbewerb ausgerufen hat. „Wir hätten so was eh gemacht“, sagt er. Zudem wagt er einen Blick in die Zukunft: „Wenn der Wettbewerb gut angenommen wird, könnte ich mir vorstellen, sowas öfters mal zu veranstalten“.

Teilnahme

Die Drachen-Bilder können mit dem Formular des vergangenen Amtsblattes an die Verwaltung geschickt werden. Einsendeschluss ist der 18. Oktober.