Für menschliches Blut gibt es keinen Ersatz. Diese Erkenntnis bringt Freiwillige dazu, einen gewissen Teil des wichtigen Lebenssafts für Kranke und Schwerverletzte abzugeben. Der Weselberger Karl Keßler ist besonders fleißig.

Der 61-jährige Karl Keßler (61) ist einer von viele Blutspenden und schon lange dabei. Der Blutspendedienst verzeichnet für ihn nun ganze 100 Spenden. Weil eine offizielle Feier in Corona-Zeiten kaum möglich ist, hat Keßler Urkunde, Ehrennadel und Präsent nach seiner Blutspende beim Termin in der Herschberger Bürgerhalle erhalten. Überreicht wurden sie von Ruth Wagner, der Bereitschaftsleiterin des Ortsvereins, und ihrem Stellvertreter Fritz Reinheimer.

1980 spendete der Geehrte zum ersten Mal Blut. Er ist heute noch von der Notwendigkeit dieser humanitären Hilfe überzeugt, „weil es Menschen in Not hilft und mir nicht weh tut“, wie er betont. Der ehemalige Opelaner Keßler ist auch passionierter Pferdesportler und schon seit vielen Jahren Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Weselberg. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Jörg Lenz aus Hermersberg und Axel Mayer aus Knopp-Labach für 50 Blutspenden.

Seit fast 60 Jahren sind die Spendetermine in Herschberg wichtige Anlaufstelle für den DRK-Blutspendendienst West. Immerhin werden deutschlandweit jeden Tag etwa 15.000 Konserven benötigt. Begonnen hat es 1963 in der Volksschule der Sickingerhöhgemeinde, Anfang der 90er Jahre wurden die Blutspenden in der Bürgerhalle fortgesetzt, den die Gemeinde zur Verfügung stellt. Mittlerweile wurde der Spendetermin für Sickingerhöhe, Wallalbtal und darüber hinaus mehr als 160 Mal durchgeführt. Die jährlich vier bis fünf Aktionen werden von rund 20 ehrenamtlichen Helfern des Ortsvereins Wallhalben/Herschberg betreut. Am Freitag begrüßten sie nicht weniger als 85 Frauen und Männer.