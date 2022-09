Wassermassen, die binnen 30 Minuten Straßen und Keller überfluteten: ein solches Starkregenereignis gab es am 26. August in Weselberg. In einer halben Stunde waren es 27 Liter Regen pro Quadratmeter. Die kurze Zeit, innerhalb der diese Regenmengen herunterkamen, „die war ursächlich für die Probleme“, sagte Weselbergs Bürgermeister Michael Schmitt (CDU), der das Ereignis Revue passieren ließ. Und es ging darum zu klären – soweit möglich – wie es dazu kommen konnte, dass sehr viele Keller, vor allem in der Friedhofstraße, unter Wasser standen, .

„Für die Bewohner war das eine neue Erfahrung“, rekapitulierte Schmitt am Mittwoch in der Ratssitzung. Tags zuvor hatte das Thema bereits den Werkausschuss der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben beschäftigt. Schmitt hatte die Gelegenheit genutzt, um Bernhard Bock, den Ingenieur der Firma Obermeyer, die sich seit Jahren intensiv mit den Kanälen in der Verbandsgemeinde befasst, zu den Überflutungen zu befragen. Auch um zu klären, ob es bauliche Gründe dafür gibt, dass es zu diesen Überflutungen kam.

Weil sie so etwas noch nie erlebt hatten, hätten sich die Leute gefragt, was sich in der Vergangenheit verändert habe und was zu den Überflutungen beigetragen haben kann. Da sei es für viele naheliegend gewesen, davon auszugehen, „dass das Neubaugebiet gegen Mangolds Garten hinzugekommen ist“, berichtete Schmitt, dass viele Betroffene davon ausgingen, dass der Kanal mit dieser zusätzlichen Belastung nicht klar gekommen sei und es deshalb zu den überfluteten Kellern gekommen sei. „Das stimmt absolut nicht“, sagte Schmitt auf das Gespräch mit Bock verweisend. Zudem hatte er die Pläne über den Kanalverlauf in der Ratssitzung dabei.

Kanal nicht zu klein bemessen

Das Oberflächenwasser, also auch der Regen, werden im Neubaugebiet gesondert abtransportiert. Dieses Wasser wird nicht in den Kanal geleitet, sondern wird gesondert Richtung Regenrückhaltebecken abgeleitet. „Das Oberflächenwasser aus dem Neubaugebiet fließt nicht in den Kanal in der Friedhofstraße“, unterstrich Schmitt. Lediglich das Abwasser, das in den Häusern anfalle, gelange in den Kanal. Das sei eine minimale Menge, die mit dem Regenereignis am 26. August auch nichts zu tun habe. Dort ging es um die schiere Regenmenge.

Dass der Kanal grundsätzlich zu klein dimensioniert sei, sei nicht richtig. Der Kanal weise mal einen Durchmesser von 800 DN mal einen Durchmesser von 600 DN auf. Auch am Zusammenfluss dieser beiden Kanalleitungen sei das Fließverhalten gesteuert. Es sei also nicht so, wie mancher vermutet habe, dass das Wasser aus einem Kanal kommend, das Wasser im anderen Kanal zurückdrückt habe.

Tipps vom Planer holen

Mit Blick auf die Tabelle des Wetterdienstes sei der Starkregen, der in Weselberg zu verzeichnen war, statistisch als sogenanntes zehnjähriges Regenereignis einzustufen. Bekanntermaßen nehmen diese besonderen Regenereignisse bedingt durch den Klimawandel aber zu. Die Kanäle seien, wie gesetzlich vorgeschrieben, auf die Regenmengen ausgelegt, die statistisch gesehen alle zwei, drei Jahre zu erwarten sind. „Der Kanal konnte diese Wassermassen in dieser kurzen Zeit also nicht fassen“, resümierte Schmitt. Auf einem Video des Tages ist keine Straße mehr zu erkennen. Diese war zur Wasserstraße geworden binnen dieser halben Stunde.

Bock hatte darauf hingewiesen, dass hier die Eigenverantwortung der Hauseigentümer zum Tragen komme. Ein Thema seien zum Beispiel Rückschlagklappen, die geschlossen werden können und so verhindern, dass Abwasser ins Haus gedrückt wird. Bock und Schmitt bestätigten, dass der Einbau solcher Rückschlagklappen in alten Häusern technisch oft nicht oder nur mit immensem Aufwand und sehr hohen Kosten zu realisieren sei. Im Prinzip müsse in älteren Häusern das gesamte Leitungssystem erneuert werden, was vielen nicht möglich ist.

Beratung für 50 Euro

Aber es gebe dennoch Möglichkeiten, sich vor Starkregenereignissen insgesamt besser zu schützen, verwies Schmitt auf das Hochwasserschutz- und Starkregenkonzept, das derzeit in der Verbandsgemeinde erstellt wird. Es sei schade, dass beim Bürgergespräch, bei dem es um konkrete Probleme in Weselberg gegangen sei, nur drei Bürger anwesend waren, erinnerte Schmitt. Die schwache Beteiligung bei diesem wichtigen Projekt war in Weselberg aber kein Einzelfall. In Krähenberg sei nur ein Bürger da gewesen, hatte der ehemalige Bürgermeister Thomas Martin im Werkausschuss berichtet.

Man könne immer noch mit dem Ingenieurbüro Dilger, das das Konzept erstellt, einen Informationstermin für das eigene Haus und Grundstück vereinbaren. Die Ingenieure schauen sich die Gegebenheiten an, geben Ratschläge, was getan werden könnte. „Da gibt es wichtige Hinweise und Erkenntnisse“, sagte Schmitt. 500 Euro kostet diese Beratung. 90 Prozent werden über einen Zuschuss getragen, so dass der Hauseigentümer 50 Euro zu bezahlen hat. Zu beantragen ist dieses Beratungsgespräch bei der Verbandsgemeinde. Eine sinnvolle Investition, warb Schmitt dafür.