Mit dem Startschuss in Gartenjahr weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass größere Mengen an Grünschnitt und Gartenabfällen beim Wertstoffhof Ohmbach in der Straße „Am Innweg“ in Pirmasens gegen eine geringe Gebühr entsorgt werden können. Zum Grüngut gehören beispielsweise Rasenschnitt, Blätter und Laub sowie Äste und Stämme mit einem Durchmesser von maximal zehn bis zwölf Zentimetern.

Nicht gebracht werden dürfen allerdings Pflanzen beziehungsweise Pflanzenteile, die durch übertragbare Krankheiten geschädigt oder von Schädlingen wie etwa dem Buchsbaumzünsler befallen sind. Sie „müssen als Restmüll entsorgt werden, damit sich Krankheiten oder Schädlinge nicht weiterverbreiten können“, erklärt Abfallberaterin Kerstin Trappmann.

Wann geöffnet ist

Die Anlieferung auf dem Wertstoffhof ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr möglich. Samstags ist die Anlage von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. Am Karfreitag, 3. April, ist der Wertstoffhof geschlossen. Für weitere Fragen steht die Mitarbeiterinnen der Abfallberatung unter Telefon 06331 842490 zur Verfügung.