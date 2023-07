In der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland stehen personelle Veränderungen an. Werkleiter Klaus Hüther wird Dahn verlassen, der geschäftsführende Beamte Karl Sarter dagegen seine Arbeitszeit verlängern.

Bis Jahresende wird Klaus Hüther voraussichtlich noch die Werke in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland leiten. Danach wird der 53-Jährige nach Annweiler wechseln, als stellvertretender Leiter der Stadtwerke. Er wolle, so begründet er den geplanten Wechsel, noch einmal eine neue Aufgabe übernehmen, nachdem er 15 Jahre lang in der Leitung der Dahner Werke beschäftigt war, zuletzt seit 2020 als Werkleiter. Vor 2008 war Hüther acht Jahre in der VG Hauenstein tätig gewesen.

Der geschäftsführende Beamte Karl Sarter wird dagegen sein Arbeitsverhältnis verlängern. Zum 30. September diesen Jahres könnte er in den Ruhestand gehen. Doch weil im kommenden Jahr Kommunalwahlen anstehen, bleibt er nun auf Bitten des Bürgermeisters noch bis zum 30. Juni 2024.

Ende 2023 wird auch der Leiter der Tourist-Info der Verbandsgemeinde, Jacques Noll, in den Ruhestand gehen.