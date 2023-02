Die Werke Dahner Felsenland wollen verstärkt in Photovoltaikanlagen investieren und prüfen neue Standorte. Ihre Stromkunden erhalten in diesen Tagen derweil ihre Jahresabrechnung.

In diesen Tagen erhalten die Kunden der Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland ihre Verbrauchsabrechnung für 2022. Wie hoch ihre neuen Vorauszahlungen sein werden, werden sie dieses Jahr aber erst ab 15. März erfahren, teilte Werkleiter Klaus Hüther in der Werksausschusssitzung für das E-Werk mit. Das hänge mit der Umsetzung der Strompreisbremse zusammen, so Hüther: Der erste Abschlagstermin wäre der 15. März, aber die vom Bund getragene Strompreisdeckelung müsse bis März umgesetzt sein. Die erste Vorauszahlung wird sich daher auf den 1. April verschieben, ab 15. April solle es wieder wie gewohnt laufen, so Hüther.

Der Strompreis für Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen wird für einen Großteil des Verbrauchs bei 40 Cent/kWh gedeckelt. Versorger stellen ihren Kunden maximal diesen Betrag in Rechnung; den Rest rechnen sie über den Bund ab. Ein „Riesenaufwand“, so Hüther. Auch die Werke haben 2023 die Strompreise verteuert, die nun zwischen 40,78 Cent (Privat) und 46,26 Cent brutto (Grundversorgung) liegen.

Investitionen in Netz und PV-Anlagen

Das Elektrizitätswerk der Verbandsgemeinde, das die Stadt Dahn, Bundenthal, Busenberg, Bruchweiler-Bärenbach, Erfweiler und Schindhard versorgt, plant für das Jahr 2023 mit einem Gewinn von 405.541 Euro und für 2024 mit 431.155 Euro. An Investitionen ins eigene Netz sind für die beiden Jahre rund 1,5 und 1,9 Millionen Euro vorgesehen, auch infolge des zunehmenden Ausbaus an Photovoltaikanlagen.

Die Werke selbst suchen derzeit neue Flächen für eigene PV-Anlagen; geeignet sei etwa der große Verwaltungsparkplatz für eine Überdachung, so Hüther. Für den Neubau von PV-Anlagen sind 2023 und 2024 jeweils 200.000 Euro eingeplant.