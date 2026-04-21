Saalstadt steht der Errichtung von vier Windkraftanlagen – drei auf Saalstadter, eine auf Weselberger Gemarkung – positiv gegenüber. Es gibt allerdings noch Klärungsbedarf.

Bevor nicht abschließend geklärt ist, wie sich das finanziell auf die Gemeinde auswirkt, wird Saalstadt das Einvernehmen für den geplanten Bau von vier Windrädern nicht erteilen. Zudem ist ein neuer Akteur auf den Plan getreten, der sich gegen den Bau des Windparks ausspricht.

Ende der 1990er-Jahre war im Gemeinderat Saalstadt erstmals über das Thema Windkraftanlagen gesprochen worden. Immer wieder gab es Planungen, immer wieder wurden die Projektideen begraben. Zum Beispiel in den Jahren 2013 und 2014, als die Gemeinde in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das Windkraftanlagen bauen wollte, schon weit gekommen war. Der Naturschutz – genauer gesagt der Rotmilan, der sich bei Saalstadt besonders wohlfühlt – verhinderte damals den Bau zweier Windräder.

900 Meter vom Ort entfernt

Inzwischen hat sich in Sachen Windkraftanlagenbau manches verändert – technisch und planungsrechtlich. Saalstadt hat im Jahr 2018 Planungen für einen kleinen Windpark aufgenommen. 2019 fiel die Entscheidung, das Vorhaben gemeinsam mit der Firma Boreas anzugehen, die auf der Sickinger Höhe etliche Anlagen betreibt. Vertraglich sind zwei Windräder geregelt, die Vergütung für die Gemeinde ist festgelegt. Allerdings hat Boreas die Planungen für den Windpark mittlerweile erweitert, möchte vier Windkraftanlagen bauen. Drei dieser Anlagen sind auf Saalstadter Gemarkung geplant, das vierte Windrad soll auf Weselberger Gemarkung stehen.

Die ersten Anlagen sollen etwa 900 Meter von der Ortslage Saalstadt entfernt in Richtung Weselberg (Ortsteil Harsberg) aufgestellt werden: links und rechts der L473, unter anderem in der Nähe der Abfahrt nach Schauerberg und unweit des Sportplatzes von Harsberg.

Windkraftanlagen werden nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt. Zuständig für das Genehmigungsverfahren ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Bei dieser hat die Boreas Energie GmbH den Antrag auf die Errichtung der vier Windkraftanlagen gestellt. Geplant sind Anlagen des Typs Vestas V 150-4.2, wobei die 4.2 für die Leistung von 4,2 Megawatt steht, die jede Anlage hat. Geplant sind Windräder, die 241 Meter hoch sind. Der Rotordurchmesser beträgt 150 Meter, die Nabenhöhe 166 Meter.

Finanzielle Seite klären

Saalstadt wurde nun von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd gebeten, Stellung zu dem Vorhaben zu beziehen und das Einvernehmen zum Bau der Anlagen zu erteilen. Der Ortsgemeinderat steht dem Projekt positiv gegenüber. Aus Sicht der Gemeinde gibt es zudem wohl keine Gründe, das Einvernehmen zu verweigern. Sollte sie es dennoch tun, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Genehmigungsbehörde dennoch anders entscheidet.

Saalstadt möchte dem Projekt jedoch erst zustimmen, wenn die finanzielle Seite abschließend mit Boreas geklärt. Es gibt einen rechtsgültigen Vertrag, der die Konditionen für die ersten beiden geplanten Windräder regelt. Die Frage sei, ob diese für das gesamte Vorhaben gelten – zumindest auch für das dritte Windrad auf Saalstadter Gemarkung. Boreas habe sich dazu noch nicht konkret geäußert, berichtete Ortsbürgermeister Gerd Kiefer. Ohne fixe Vereinbarung für alle Windräder, die Saalstadt betreffen, werde er die Zustimmung nicht erteilen, sagte Ratsmitglied Dietrich Bauer. Die 2019 vereinbarten Konditionen seien gut für die Gemeinde, urteilten die Ratsmitglieder Jürgen Rutz und Horst Höh. Da es jedoch noch einige Fragezeichen gibt, vertagte der Rat die Entscheidung über das Einvernehmen. Es werden zunächst Vertragsverhandlungen mit Boreas angestrebt. Denn sage man zu – ohne rechtsgültige Vereinbarung zur Vergütung –, schwinde die Möglichkeit, Einfluss auf das Bauvorhaben zu nehmen.

Die Bundeswehr ist dagegen

Die Gespräche könnten möglicherweise unter neuen Gesichtspunkten stattfinden. Die Bundeswehr hat mittlerweile erklärt, dass sie dem Bau der Windkraftanlagen nicht zustimmen wird. Sie weist darauf hin, dass die beantragten Anlagen innerhalb des multinationalen Übungsgebiets Polygone stehen würden. Sowohl vertikal als auch horizontal würde es zu Verschattungen kommen, die die Wirksamkeit des Polygone-Systems beeinträchtigen würden. Das würde aus Sicht der Bundeswehr zu nicht hinnehmbaren Einschränkungen bei der Einsatzausbildung von Piloten sowie bei der Erprobung und Weiterentwicklung fliegender Waffensysteme führen.

Ob und welche Auswirkungen das Nein der Bundeswehr hat, muss abgewartet werden. Zunächst soll nun das Gespräch mit Boreas zum Thema Vergütung geführt werden.