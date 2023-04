Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Insgesamt zehn „Spazierwanderwege“ rund um die Wasgaugemeinde sollen nun in einer Broschüre beworben werden. Sie ergänzen die sieben Premiumwanderwege, die in der Urlaubsregion Hauenstein zertifiziert sind. Was hat es mit den „Spazierwanderwegen“ auf sich?

Mit der Liste der Rundwanderwege greift man in Hauenstein einen Trend auf, der innerhalb der vielen Spielarten des Wanderns von Touristikern als „Spazierwandern“ bezeichnet wird