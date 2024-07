In Rosenkopf muss bei der konstituierenden Ratssitzung am Montagabend mindestens ein neuer Beigeordneter gefunden werden.

Maria Fier wurde in Rosenkopf als neue Bürgermeisterin gewählt. Bislang hatte sie das Ehrenamt der ersten Beigeordneten und Stellvertreterin ihres Vorgängers Christian Plagemann ausgefüllt. Markus Plagemann, der das Amt als zweiter Beigeordneter besetzte, könnte wiedergewählt werden.

Zu möglichen Favoriten für das Amt wollte sich Maria Fier im Vorfeld nicht äußern. Sie sagt aber, sie habe Gespräche geführt.

Neu im Gemeinderat sind Stefan Burgard, Stefan Feß, Michael Herrmann, Moritz Lang und Ute Reichert.