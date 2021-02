Wer bei Schlaginstrumenten ausschließlich an ein Drumset denkt, kennt nur einen kleinen Bruchteil der Familie. In der Kreismusikschule (KMS) können schon Kinder bei Sebastian Sommer und Ulrich Geßner lernen, mit den Instrumenten umzugehen. Derzeit fällt der Unterricht coronabedingt aus, doch nach dem Lockdown wollen die Lehrer der KMS wieder für kleine und große Musiker da sein.

Als Drumset bezeichnet man eine Kombination von großen und kleinen Trommeln sowie metallenen Becken. Meist macht es das musikalische Zentrum einer Rock- oder Popband aus. Das kleinste Instrument ist dabei die kleine Trommel. Bereits mit fünf oder sechs Jahren können Kinder beginnen, sie zu erlernen. Nach und nach wird die Anzahl der Trommeln und Becken erweitert und die Koordination von rechter und linker Schlaghand sowie dem Fuß auf der großen Basstrommel geübt.

Schlagzeuger sind in unterschiedlichen musikalischen Ensembles gefragt, auch im Jazz. Im Blas- oder Symphonieorchester kommen neben dem Drumset vor allem Percussion-Instrumente wie Pauken und Vibraphon zum Einsatz. Mit Sebastian Sommer und Ulrich Geßner verfügt die KMS über zwei Lehrer am Drumset. Sommer unterrichtet Anfänger in Thaleischweiler, Geßner erteilt Anfängern und Fortgeschrittenen Einzel- und Gruppenunterricht in den Räumen der IGS Waldfischbach. Neben Percussion- und Schlagzeug-Ensembles bietet Geßner Kurse für Nicht-Percussionisten an, die südamerikanische Rhythmen mit Maracas, Congas, Bongos, Timbales oder Tambourin erlernen wollen. Ein halbjähriger Kurs in Begleitung und Improvisation im Jazz für verschiedene Instrumente erweitert sein Unterrichtsangebot.

Schule für Musik

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit der Kreismusikschule Südwestpfalz erschwert. In loser Folge stellen wir die Abteilungen vor.