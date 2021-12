Im Mai dieses Jahres hatte die Polizei eine Wohnung in der Verbandsgemeinde Hauenstein durchsucht und dabei 4,81 Gramm Marihuana gefunden. Wegen Drogenbesitzes musste sich deshalb am Montag eine 21-jährige Studentin vor dem Pirmasenser Amtsgericht verantworten. Gegen einen Strafbefehl hatte sie Einspruch eingelegt.

Der Verteidiger der angeklagten Frau wies in der Verhandlung darauf hin, dass die durchsuchte Wohnung jene des Freundes der 21-Jährigen war. Die Drogen seien daher nicht in ihrem Besitz gewesen. Die Angeklagte gab dazu an, sie habe sich dort nur zur Zeit der Durchsuchung aufgehalten, weil in dieser Wohnung die Internetverbindung besser gewesen sei. Aber sie habe gewusst, dass ihr Freund Drogen konsumiert und auch, dass in der Wohnung welche waren. Sie nehme selbst aber keine Drogen.

Drogenkonsum eingeräumt

Die Pirmasenser Amtsrichterin hielt der Frau allerdings einen verräterischen Chatverlauf vor. Daraufhin räumte die Angeklagte doch ein, dass auch sie zu jener Zeit gelegentlich Drogen konsumiert habe. Zu hören war dann in der Verhandlung ebenfalls, dass das Verfahren gegen den Wohnungsinhaber und Freund der 21-Jährigen eingestellt worden war, nachdem dieser eine Geldauflage von 300 Euro erfüllt hatte.

Auf Anregung des Vertreters der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht das Verfahren gegen die Frau mit ihrer Zustimmung und der des Verteidigers vorläufig ein. Wenn die 21-Jährige 300 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlt hat, wird das Verfahren gegen sie endgültig eingestellt.