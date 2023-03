Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Trio stellt sich am ersten Adventssonntag, 28. November, in Hilst der Wahl zum Ortsbürgermeister. Seit dem Rücktritt von Michael Ehrgott zum 31. August ist das Amt vakant. Die Kandidaten sind zwischen 27- und 63 Jahre alt, sie sind Juristen, Handwerksmeister und Unternehmer. Allen liegt die Lebensqualität und das dörfliche Zusammenleben am Herzen.

Von seiner Vorgängerin Carina Lang war der am 27. Mai 2019 zum Ortsbürgermeister gewählte Michael Ehrgott am 30. Juli 2019 in sein Amt eingeführt worden. Doch bereits nach 25 Monaten legte er es zum 31. August nieder.