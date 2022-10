Eine böse Überraschung haben die Kita-Kinder der „Luwi Piraten“ erlebt: Ihr Kartoffelacker wurde von Unbekannten geplündert.

Voller Vorfreude kamen die Kinder der kommunalen Kindertagesstätte „Luwi Piraten“ vergangene Woche zu ihrem Lehrgarten. Mit Eimern und Schaufeln im Gepäck waren alle ganz aufgeregt, denn es sollten die Kartoffeln geerntet werden. Im Frühjahr in der Erde versteckt, hatten die Kinder die Knollen den ganzen Sommer über gehegt und gepflegt. Einmal die Woche rückten die Nachwuchsgärtner mit ihren kleinen Gießkannen an, um Unkraut zu jäten und die Beete zu wässern. Als die Kinder jedoch letzte Woche ihren Garten betraten, mussten sie feststellen, dass schon jemand da gewesen war, der die Kartoffeln geerntet und mitgenommen hat.

„Das ist ungeheuerlich, dafür fehlen mir die Worte“, sagt Bürgermeister Sebald Liesenfeld erschüttert. „Das sind Kinder, die glauben noch an das Gute in der Welt. Ich frage mich wirklich, wer es so nötig hat und den Kleinen die Kartoffeln klaut“, empört sich der Ortschef. Die Enttäuschung bei den Kindern war groß. Von der zu erwartenden Ernte waren lediglich nur einige einzelne Kartoffeln übrig geblieben.