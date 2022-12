In Hauenstein gibt es nun einen Service, der unter anderem älteren Menschen hilft, wenn das Handy spinnt oder der Rechner streikt. Der Inhaber ist im Dorf gut bekannt.

Gerade ältere Menschen, die noch rechtzeitig den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft haben und relativ sicher den Umgang mit neuen Medien meistern, sind doch oft ratlos, wenn der unentbehrliche tägliche Begleiter plötzlich streikt. Vor allem auf dem flachen Land ist man deswegen froh, wenn rasche Hilfe in der Nähe ist. In Hauenstein steht Sandokan Bohn mit seinem Service Bosa IT in solchen Fällen Senioren und auch Geschäftskunden zur Seite.

Der 41-jährige Hauensteiner hat das Geschäft von der Pike auf gelernt und nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Auch mit Arbeitsgemeinschaften in Schulen arbeitet Sandokan Bohn. Neben seinem Fachwissen zeichnet ihn seine freundliche Art aus. Bohn erkläre Fachbegriffe verständlich und bringe Geduld mit, so das Fazit eines 66-jährigen Hauensteiners, der sich von dem IT-Spezialisten hat helfen lassen.

Starthilfe für Anfänger

„Wir wollen einerseits Starthilfe für den Anfänger geben, andererseits sind wir spezialisiert auf Projekte, Dienstleistungen und Waren der professionellen Digitaltechnik von der Hard- über die Software bis zum schnellen Service“, berichtet Bohn. Das Angebot reiche vom Server über Mobilgeräte bis zum 3D-Drucker und decke die Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungstechnologie ab.

Sandokan Bohn ist in Hauenstein in manchem Verein bekannt und seit seiner Jugend ein guter Tennisspieler.