Auf dem Stockbornerhof zwischen Reifenberg, Battweiler und Rieschweiler gibt es jetzt auch ein Lebensmittelgeschäft. Zumindest fast: Landwirt Christian Kau und seine Familie verkaufen seit drei Wochen Fleisch, Wurst, Milch und Eier aus eigener Produktion. Und mit einer ungewöhnlichen Bastelei, um die empfohlenen Abstände einzuhalten.

Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza hatte dieser Tage zur Unterstützung der Einzelhändler an die Bürger der Stadt appelliert: „Kaufen Sie lokal ein!“ Landwirt Christian Kau vom Stockbornerhof bei Reifenberg sieht das ähnlich: „Kaufen Sie regional ein!“, fordert er. Durch den Einkauf bei den Landwirten der Region werde die heimische Landwirtschaft gestärkt und den Landwirten, Nutztieren, Kulturpflanzen und Nahrungsmitteln Wertschätzung entgegengebracht. „Ich kenne kaum jemanden, der einen Bauern näher kennt und negativ über ihn redet“, ist seine Erfahrung. In erster Linie habe er mit der Direktvermarktung begonnen, um das Image der Landwirtschaft zu stärken.

Die Älteren erinnern sich an den Klingelbeutel

Seit drei Wochen hat die Familie Kau einen umgebauten gelben Thekenwagen auf dem Hof stehen, aus dem sie samstags von 11 bis 18 Uhr ihre Waren verkauft. Um wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus Distanz zu wahren, wird der Tresen nicht genutzt. Ein Absperrband ist um den Wagen angebracht. Hygienehinweise sind ausgehängt. Die Waren bekommt der Kunde über eine 2,5-Meter-Rutsche. Bezahlt werden sie mittels eines zwei Meter langen Besenstiels, an dem ein Weidenkörbchen angebracht ist. „Das hat schon für manchen Lacher gesorgt“, berichtet Kau. Erinnert es doch den ein oder anderen Älteren an den Klingelbeutel, mit dem in früheren Jahren in Kirchen die Kollekte eingesammelt wurde. Dass das Essen bei ihm teurer ist als beim Discounter, ist dem Landwirt bewusst: „Zur Wertschätzung gehört auch ein fairer Preis.“ Nahrungsmittel dürften schließlich nicht verramscht werden.

Die Familie Kau bietet aktuell Fleisch, Wurst, Milch und Eier an. Das Fleisch stammt von den Rindern und Strohschweinen, die im Zweibrücker Schlachthof geschlachtet werden. Ein Metzger zerlegt die Schlachtkörper, portioniert und vakuumiert sie. Ein Teil geht in Dosen als Schinken-, Brat-, Leber- oder Blutwurst und Schwartenmagen. Die Milch der Kühe wird als Rohmilch verkauft. Da diese Krankheitskeime enthalten kann, hat der Gesetzgeber hierfür besondere Hygienevorschriften erlassen. Die Milch muss am Tag oder Vortag des Verkaufs gewonnen worden sein. An der Abgabestelle ist gut lesbar eine Erklärung anzubringen: „Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen“. Bei den Eiern handelt es sich um Freilandeier aus dem Hühnermobil, das der Landwirt sich gezimmert hat.

Das Sortiment soll noch wachsen

Am nächsten Verkaufssamstag will die Familie Kau erstmals selbst gemachte Gulaschsuppe anbieten. Demnächst soll es auch Nudeln und Mehl geben. Im Herbst kämen Kartoffeln dazu. Die baut der Landwirt zum ersten Mal an. Zwar habe er auch Frühkartoffeln unter Vlies draußen, aber am Stockbornerhof könne man sie erst deutlich später ernten als in der Vorderpfalz. Ins Sortiment sollen auch noch Obst, Gemüse und Wein aufgenommen werden.

„Wir glauben, dass wir mit der Direktvermarktung auf dem richtigen Weg sind“, meinen die Kaus zur neuen Erwerbskombination. Das schließen sie aus den Gesprächen mit den Kunden, den Kommentaren auf Facebook und dem Besucheransturm an den ersten Verkaufsterminen. Der Verkauf ab Hof habe den Vorteil, dass die Preise selbst bestimmt werden könnten und niemand allzu groß in die Haltung der Tiere hineinredet. Die Tiere würden so gehalten, wie die Kunden es sich vorstellten. Kau: „Ich zeige jedem Interessierten den Hof.“ Nachteilig am Verkauf ohne Zwischenhändler und Händler sei, dass man sich selbst drum kümmern muss, dass Kunden kommen. Werbung macht Kau ausschließlich per Facebook. Dort teilt er auch mit, wann es frisches Fleisch gibt. Das ist ein Renner: Als das angekündigt war, seien 60 bis 70 Kunden gekommen. An einem Samstag ohne Ankündigung seien nur neun Kunden dagewesen. Beim Verkauf helfen seine Frau Tanja sowie die älteste Tochter Ronja und deren Freund Luca.

Es sieht so aus, als kauften die Leute lieber im Freien ein

Dass die Leute wegen der Corona-Pandemie häufiger auf Wochenmärkten, in Markthallen und in Hofläden einkaufen, ist gefühlt so, lässt sich aber statistisch nicht belegen. So berichtet die Deutsche Marktgilde zwar, dass mehr Menschen auf die Wochenmärkte gehen, aber konkrete Zahlen gebe es dazu nicht. Sie vermutet, dass die Besucher beim Einkauf unter freiem Himmel die Ansteckungsgefahr für geringer halten als in einem Supermarkt. Andere möchten zuhause raus und suchten Kontakt. Manche wollten auch nur nicht die Griffe der Einkaufswagen oder -körbe angreifen.

Direktvermarkter von Fleisch und Wurst gibt es in der Region Zweibrücken/Pirmasens mehrere. Beispielsweise steht die Schäferin Sabine Hellbrück vom Gersbergerhof in Zweibrücken mit ihrem Verkaufswagen auf Wochen- und Bauernmärkten. Klassische Hofläden sind auf dem Bioland-Betrieb Bannsteinhof der Familie Ruf und auf dem Biohof Wahlbacherhof bei Manfred und Marianne Nafziger in Contwig zu finden. Einen Laden führt Heike Bißbort in Windsberg. Im benachbarten Saarland verkauft Ralf Schunck in Webenheim auf Bestellung, außerdem die Bioland-Metzgerei Weller in Aßweiler täglich im Geschäft.