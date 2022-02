Die Krötenwanderung hat begonnen. Zum Schutz der Amphibien gelten seit dieser Woche Straßensperrungen im Bereich Rodalben und Heltersberg.

Der Bunkerweg auf der Gemarkung Rodalben ist vom Entenstein bis zum Horberg für jeglichen Verkehr gesperrt. Auch das Hollertal in der verlängerten Schwarzbachstraße vom Ortsausgang Clausen bis zum Radweg im Schwarzbachtal ist, abhängig von der Witterung, jeweils in der Zeit von 19 bis 7 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt.

In Heltersberg ist die Verbindungsstraße zwischen Schillerring und Brunnenstraße, abhängig von der Witterung, jeweils von 19 bis 7 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Von Richtung Waldfischbach-Burgalben nach Heltersberg wird auf Höhe des Parkplatzes, Abzweig L499 Weihertal, der Radweg an einer Stelle einseitig verengt. Radfahrer können den Bereich weiterhin passieren. Grundstücksanlieger werden gebeten, diese Strecke mit dem Auto zu meiden und die nördlich gelegene Zuwegung als Zufahrt in das Weihertal zu nutzen.