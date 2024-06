Es darf gefeiert werden: Die Protestantische Kirche in Geiselberg wird 70 Jahre alt. Beim Festgottesdienst am Sonntag sind Bläser zu hören – und eine bekannte Stimme aus dem Radio. Auch die Gemeinde veranstaltet ein Fest.

„Was ist uns unsere Kirche wert?“ Mit dieser Frage ist die Protestantische Kirchengemeinde bereits ins Jubiläumsjahr gestartet. Eine Frage, die durchaus kontrovers diskutiert wurde und wird. Mit Fragen wie der, was Kirche für die Menschen leisten kann, und warum Kirche für die Menschen einen Wert hat, beschäftigt sich regelmäßig der mittlerweile im Ruhestand befindliche Pfarrer Ludwig Burgdörfer. Mit seinem Morgengruß im Radio gibt er Denkanstöße. Die werden sicherlich auch am Sonntag, 30. Juni, ab 10.30 Uhr beim Festgottesdienst in Geiselberg zu hören sein, der musikalisch von den Bläsern von Hembach-Blech und Thorsten Gundacker an der Orgel begleitet wird.

Anschließend wird im Bürgerhaus Breitenstein weitergefeiert. Dort wird die Ausstellung 70 Jahre Protestantische Kirche in Geiselberg eröffnet. Zahlreiche Fotos und Schriftstücke aus den vergangenen 70 Jahren sind zu sehen. Auch sie werden bei genauer Betrachtung zeigen, was Kirche den Menschen wert ist und wie sich der Wert der Kirche im Laufe der Jahre immer mal wieder verändert hat.

Im Börnersfeld gesperrt

Gleichzeitig feiert die Ortsgemeinde Geiselberg an diesem Tag mit einem Familienfest „725 Jahre Geiselberg“. Die Angebote des Kirchen- und des gemeindlichen Jubiläums werden kombiniert. Ab 11.30 Uhr sorgt der Vereinsring Geiselberg für das leibliche Wohl der Gäste am Bürgerhaus.

Um an diesem Tag gerade auch den Kindern einen unbeschwerten und sicheren Raum rund um das Haus zu bieten, wird die Straße Im Börnersfeld von 10 bis 22 Uhr gesperrt. Darauf weist Ortsbürgermeisterin Marika Vatter (FWG) hin. Anwohnern ist die Zufahrt gestattet. Die Straße, so die Ortschefin, diene auch als Veranstaltungsfläche.

Popcorn-Maschine dabei

Auf die Besucher wartet ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot sowie Kaffee und Kuchen. Die Hembach-Kapelle und der Katholische Kirchenchor sorgen für die musikalische Begleitung durch den Tag, der vor allem den Jüngsten einiges bietet. Das Kindergottesdienst-Team organisiert das Kirche-mit-Kindern-Mobil, das kreative Mitmach-Angebote und Erzählmaterial sowie eine Popcorn-Maschine an Bord hat. Bei dem Mobil handelt es sich um ein umgebautes Feuerwehrfahrzeug. Passend dazu organisiert die Jugendfeuerwehr Geiselberg/Heltersberg ein Kinderprogramm und es gibt eine Lese-Rallye, die sich mit den beiden Jubiläen beschäftigt.