In die Musical-Welt hat es die Schüler der Heidelsburg-Grundschule Waldfischbach-Burgalben gezogen. In dem Stück ging es um eine Zaubertrommel.

120 Schüler der Klassenstufen zwei bis vier der Grundschule standen im Bürgerhaus Schuhfabrik auf der Bühne und sorgten für die gute Unterhaltung des Publikums. Zum Beispiel, als die Heidelsstepper die Bühne stürmten und mit ihrer mitreißenden Tanzeinlage dafür sorgten, dass kein Arm, kein Bein im großen Saal ruhig blieb. Mitwippen und mitklatschen war ausdrücklich erlaubt. Die im Verlauf der Aufführung gestellte Frage: „Hast du gute Laune?“, beantworteten Publikum und Mitwirkende mit dem geforderten Hurra und bewiesen vorne gute Laune, hinten gute Laune, kurz gesagt gute Laune überall.

Auf dem Spielplan stand das Stück „Max und die Zaubertrommel“. Intensiv hatten die Lehrer Stefan Gabriel und Heike Müller mit den jungen Akteuren geprobt, die sich nun trauten, vor großes Publikum zu treten, zu spielen, zu singen, zu tanzen. „Max ist unser großer Held, ist wie aus dem Ei gepellt. Er sieht aus wie geleckt, er ist perfekt, er ist perfekt“, sangen die Fans von Max nach dessen samstäglichem Einkauf mit Mama im Kaufhaus „Kaufrausch“. Max sieht zwar top aus, fühlt sich aber nicht so. Einkaufen macht keinen Spaß, bringt keine anhaltende Freude.

Im Stück wurde so auf unterhaltsame Weise vermittelt, dass Konsum nicht glücklich macht: Es zählen Werte, wie Gemeinschaft, gemeinsame Erlebnisse und die Musik. Letztere wollte König Gier den Menschen nehmen, weil sich unglückliche Menschen leichter kontrollieren ließen. So ließ er seine Armee auf der Bühne aufmarschieren, setzte Hexen ein, um Max, der in den Besitz der glücklich machenden Zaubertrommel gelangt ist, die Töne zu nehmen. Zum Glück konnte der rote Ton entkommen und gemeinsam mit Max die übrigen Töne befreien. So bekamen Max und die Welt die Musik zurück.