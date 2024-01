Beim ersten Neujahrsempfang der Stadt Dahn nach Corona ließ sich Stadtbürgermeister Holger Zwick die Gelegenheit nicht nehmen, einmal richtig auf die Pauke zu hauen. Diese wurde ihm von den Kindern die Kita Hochsteinstrolche in die Hand gedrückt, die für den denkwürdigen Anlass den Radetzkymarsch mit Rhythmusinstrumenten vortrugen.

Zwick nahm die Herausforderung gerne an. Er und die Kinder meisterten ihre Aufgabe mit Bravour und sichtlicher Freude. Ein Film fasste die vergangenen viereinhalb Jahre zusammen, der fast ein Imagefilm wurde. Die wichtigsten Investitionen und Entwicklungen der Stadt wurden aufgezeigt, die Übernachtungszahl von 130.000 Gästen im Jahr kann sich sehen lassen. Die Aussichtsfelsen wurden zum großen Teil mit neuen Sicherungen versehen, zwei neue Themenwege eingeweiht: die Luchs- und die Wolfstour. Der barrierefreie Aussichtspunkt zur Burgengruppe Alt-Dahn, die Sanierung der Minigolfanlage, die Neugestaltung der Teiche im Kurpark oder die Erschließung des Neubaugebiets „Hochstein“ mit 24 Bauplätzen waren nur einige der nachhaltig sichtbaren Investitionen.

Für die kommende Zeit steht in Dahn die Bewerbung für das Landesprogramm „Lebendige Zentren – aktive Stadt“ an. „Bei einer Zusage vom Land können erhebliche Fördermittel für die Verschönerung der Stadteingänge, Sanierung von Gebäuden oder deren Abbruch abgerufen werden“, sagte Zwick. Weitere wichtige Projekte werden der Ankauf der Synagoge in der Schäfergasse, die Sanierung der Dorfmühle inklusive Mühlrad und die Nachnutzung der ehemaligen Gaststätte „Jungfernsprung“ sein. Ein immer noch aktuelles Thema ist die innerstädtische Entlastungsstraße entlang der Bahnlinie, deren Umsetzung noch auf den Abschluss des Planfeststellungsverfahrens der Bahn wegen neuer Bahnübergänge warten muss, informierte der Bürgermeister. Auf dem Programm stehen auch die Neugestaltung des Gerstelparks, für den die Bürger ihre Ideen einreichen konnten.

Für 2025 stellte Zwick den Ausbau der Grabenstraße in Aussicht, der verhindern soll, dass bei Starkregen in den angrenzenden Straßen die Keller mit Wasser voll laufen. Die Wünsche für das neue Jahr, die man auch als Programm für die Stadt konnte, kamen wiederum von den Kita-Kindern, die sangen: „…dass wir alle in Frieden leben und wirklich alle Menschen etwas tun und nicht nur reden“.