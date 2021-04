Weil sich immer wieder Bewohner der Schindharder Hauptstraße über zu schnelle Autos und Lastwagen beschwert hatten, wurde im Herbst 2020 die Geschwindigkeit kontrolliert. Das Ergebnis: Die Überschreitung ist nicht so hoch, dass verkehrsberuhigende Maßnahmen geprüft werden müssen.

Im September und Oktober 2020 hat die Verbandsgemeindeverwaltung am westlichen Ortsausgang Geschwindigkeitsmessungen vornehmen lassen. Dabei sei eine Geschwindigkeitsübertretung von rund fünf Prozent ermittelt worden, resümierte Ortschef Tobias Herberg am Mittwoch im Gemeinderat. Dieser Wert sei so gering, dass der Landesbetrieb Mobilität keine verkehrsberuhigenden Maßnahmen vornehmen müsse, sagte er. Seiner Meinung nach sei die Hauptstraße aber in einem bedenklichen Zustand. „Viele Anwohner berichten mir, dass bei der Durchfahrt eines Lkw mit 50 Stundenkilometern die Gläser in ihren Schränken wackeln.“ Das zeige Handlungsbedarf im Hinblick auf die Verkehrstauglichkeit der Straße, die demnächst wieder begutachtet werden soll, so Herberg.

Fitnesspark für Judoclub

Der Judoclub war mit dem Wunsch an den Gemeinderat herangetreten, auf der Grünfläche vor dem Anbau des Trainingsraums am Dorfgemeinschaftshaus einen Trainingspark einzurichten. Dort soll ein so genannter Calisthenics-Park entstehen, in dem man an Stangen verschiedener Höhen Eigengewichtsübungen ausführen kann. Die Kosten und Instandhaltungsmaßnahmen übernimmt der Judoclub. Der Rat stimmte dem Vorhaben zu. Michael Mager regte an, eine Sitzbank aufzustellen. Zuhörer Jonas Hochdörffer bot an, die Bank zu bezahlen. In diesem Zusammenhang erwähnte Herberg, dass Antonie Schreiner der Gemeinde eine in der Nähe des Friedhofs aufgestellte Sitzbank gespendet habe. Beide Spenden nahm der Gemeinderat dankend an.

Nach der Kritik an der Ausführung hat die Wasgauschäferei Keller den Wirtschaftsweg im Bereich der Schindharder Gewannen „Franzosenteich“, „Almenshecke“, „Fasselwiesen“, „Aufm Schindhardbuckel am Engelseugenbühl“ und in den „Morastwiesen“ in Ordnung gebracht. Herberg berichtete, dass er mit der Verbandsgemeindeverwaltung die Maßnahme bereits abgenommen habe. Für die durch das angewalzte Fräsgut versiegelte Fläche sei ein entsprechender Ausgleich geschaffen worden, so der Ortschef.

Neuer Funkmast

Die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG, möchte den auf dem Dickenberg installierten Funkmast demontieren und durch einen neuen ersetzen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ebenfalls einstimmig genehmigte der Rat die Errichtung einer Unterstellhalle für Forstmaschinen mit Betriebsleiterwohnung in der Straße „Am Neuhof“.