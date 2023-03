Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor zehn Jahren hat der heute 45-jährige Autoschlossermeister Gabriel Gehrke das Haus mit der Nummer 24 in der Rathausstraße in Trulben gekauft und ist mit seiner Familie von Homburg in die Südwestpfalz gezogen. Von hier aus fährt er seitdem werktäglich nach Homburg, um in seinem erlernten Beruf hauptberuflich zu arbeiten.

Beruflich beschäftigte sich Gehrke schon länger mit kleinen Maschinen und Motoren. Ganz so nebenher sollte es mit den Gartengeräten dann nicht bleiben, weshalb er sich dazu entschloss,