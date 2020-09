Kommendes Jahr könnte in Dietrichingen die erste barrierefreie Bushaltestelle gebaut werden. Darum geht es am Mittwochabend im Gemeinderat (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus). Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang könnte sich sogar vorstellen, ein Buswartehäuschen gleich mitzubestellen. Zudem geht es um Baumgräber, die Dietrichingen anbieten möchte.

Bisher, so die Bürgermeisterin vor der Sitzung, gibt es im Dorf keine barrierefreie Bushaltestelle. Das soll sich aber kommendes Jahr ändern. Wie schon die anderen Dörfer der Verbandsgemeinde, soll auch Dietrichingen bis 2021 mindestens eine barrierefreie Haltestelle haben, bis 2025 soll der zweite Busstopp im Dorf auch behindertengerecht sein. „Wenn die Maßnahme bei uns gemacht wird, müssen wir aber erst mal schauen, wo die Haltestelle möglich ist“, gibt Vogelgesang zu bedenken. Der Grund: Fast alle Häuser in der Ortsdurchfahrt haben eine Einfahrt, wenn davor dann eine barrierefreie Bushaltestelle ist, werde es mit der Hofeinfahrt schwierig. Der Bürgermeisterin schwebt indes aber noch was anderes vor: „Was bei uns komplett im Dorf fehlt, ist ein Buswartehäuschen. Gerade für die Kinder, die mit dem Bus in die Schule oder in den Kindergarten fahren, wäre so was gut. Die stehen bei Wind und Wetter sprichwörtlich im Regen“, sagt Vogelgesang. Die Maßnahme fördert das Land mit bis zu 85 Prozent. Vogelgesang will vor der Auftragsvergabe aber erst abwarten, wie viel Geld ihr Dorf wirklich vom Land beigesteuert bekommt.

Zudem geht es im Gemeinderat um den Dietrichinger Friedhof. Laut Vogelgesang soll es dort bald 50 Urnenbaumgräber sowie rund 20 normale Urnengräber geben. Für die Urnenbaumgräber wurde vor zwei Jahren ein Baum gepflanzt, in dessen Schatten sollen auf dem Boden die Gräber ausgehoben werden. Solche Baumgräber werden auch in der Verbandsgemeinde immer häufiger angeboten. Beim Baumgrab gibt es nur eine Namensplatte. Grabschmuck gibt es keinen. Der Bürgermeisterin zur Folge ist die Nachfrage nach Urnengräbern in den vergangenen Jahren gestiegen, wie hoch der Preis für ein solches Grab ist, soll ebenfalls beschlossen werden.

Der Dietrichinger Haushalt ist laut Vogelgesang für 2020 und 2021 gut aufgestellt. „Wir können uns da eigentlich nicht beklagen“, findet die Bürgermeisterin. Die größte Ausgabe wird der Zuschuss zum Kindergarten-Ausbau in Althornbach sein, der Dietrichinger Gemeinderat hat in einer vergangenen Sitzung bereits beschlossen, da 50 000 Euro dazuzugeben. „Das ist schon viel Geld, für unsere Kinder ist es uns das aber allemal wert“, sagt Vogelgesang.

Ebenfalls auf der Investitionsliste stehen Rissesanierungen in der Gustav-Schmenger-Straße sowie in der Feldstraße. Laut Vorlage der Verbandsgemeindeverwaltung stehen Dietrichingen dafür Haushaltsmittel von rund 10 000 Euro zur Verfügung. Erhebliche Steuereinbußen aufgrund der Corona-Pandemie befürchtet Bürgermeisterin Vogelgesang indes nicht. „Dietrichingen bekommt da ohnehin nie viel Steuern.“

Allerdings erwartet die Bürgermeisterin beim Gemeindewald weniger Einnahmen durch den Holzverkauf. Grund ist, dass es gerade um die Fichten und um die Buchen aufgrund des Klimawandels schlecht steht.