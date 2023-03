Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das neue Feuerwehrhaus am Ortsausgang von Schmitshausen ist fertig. Jetzt stellt sich die Frage, was mit dem alten Haus geschieht. Der Rosenverein hätte es mal gerne gehabt, hat dafür aber nicht genug Geld. Die Gemeinde dürfte es kostenlos bekommen, aber zuerst müssen 50 Jahre alte Verträge rausgesucht werden.

Nach dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schmitshausen soll das ehemalige Feuerwehrhaus wieder an die Gemeinde zurückgehen. 1972 war das Feuerwehrhaus, das bis dahin in Hand der