Mancher Katholik in der Pfarrei Heiliger Petrus im Dahner Felsenland dürfte beim Lesen des aktuellen Pfarrbriefs seinen Augen nicht getraut haben. Eine zweiseitige Predigt des Pfarrers Thomas Becker ist dort abgedruckt, als Büttenrede. Wie kam es dazu?

Seit zweieinhalb Jahren ist Thomas Becker in Dahn Pfarrer, als Fasnachter ist er allerdings nicht bekannt. „Man muss ja nicht gleich alle Asse zu Beginn verschießen“, sagt er dazu lachend. In seinem Heimatort Malsch, auf der badischen Rheinseite in Sichtweite des Speyerer Doms, war die fünfte Jahreszeit jedoch fester Bestandteil im Leben der Familie Becker. „Mein Vater war jedes Jahr in der Bütt und hat mir als Kind meine Reden geschrieben“, erinnert sich Becker. Nach Dreikönig war im Hause Becker die Weihnachtszeit vorbei. „Von einem Tag auf den anderen ging es in die Vollen, ganz nach dem Motto: ,Ohne Worscht und ohne Woi geht ein echter Malscher oi!’“, erzählt Becker.

Fasnachtsumzug direkt am Elternhaus

Im Hof der elterlichen Schlosserei wurde oft ein Wagen für den Umzug gebaut. Die Strecke des Umzugs führte direkt am Haus vorbei, welches an diesem Tag mit Flaggen aus alten Vorhängen fasnachtsgemäß geschmückt wurde. Nach dem Umzug gab es, wie in vielen anderen Malscher Höfen, auch im Beckerschen Hof Musik und Tanz. „Ich hab eigentlich immer was gemacht bei den Sitzungen, bis ich dann nach Freiburg ins Studium ging“, erzählt der Pfarrer. In Freiburg hat er zuerst Jura und dann Theologie studiert.

Das Reimen geht ihm leicht von der Hand. „Aber gezielt hinsetzen und mir vornehmen, jetzt reime ich was, das klappt nicht“, sagt er. Während des Tages beim Kochen, Putzen oder unter der Dusche kommen ihm oft die Ideen – „wenn dann der Anfang gemacht ist, läuft es von selber“.

Der Traum vom Papst-Besuch in Dahn

So denkt er auf zwei Seiten beispielsweise darüber nach, warum die Narrenhallen immer so voll sind, aber die Kirchen leer. „Vielleicht, so hab ich gemeint, weil sich die Predigt des Pfarrers niemals reimt“.

Ein wenig Kritik klingt auch durch bei den Zeilen: „Da bietet sich an mit Tiefe und Schwung, das interessante Matthäus-Evangelium. Jesus wünscht sich da Menschen, die nicht nur ausprobieren, sondern sich ernsthaft am Willen Gottes orientieren“. Der Entwurf einer Stellenbeschreibung für eine Haushälterin ist unterdessen nicht ganz ernst gemeint – „und immer zwischendurch, das wäre spitze, schneidet sie mir Apfelschnitze“. Der Traum vom Papst-Besuch in Dahn liest sich dagegen sehr realistisch: „Und zur Begrüßung was für ein Spaß, schwenken Chandra und Frau Zickgraf das Weihrauchfass“.

Für die echte Rede fehlt das Publikum

Manche haben ihn gefragt, ob er die Predigt denn nicht halten wolle und man sie per Internet übertragen könnte. „Aber ich kann mir das nicht vorstellen, so was braucht einfach Publikum“, ist er überzeugt. Aber ein wenig für gute Stimmung sorgen wollte er damit schon. „Ich dachte, es schadet nicht, wenn man mal zwischendurch lachen muss, und im Moment haben ja auch viele mehr Zeit zum Pfarrbrieflesen“.

Einige Rückmeldungen hat es schon gegeben – „jedenfalls mehr als sonst auf eine normale Predigt“, sagt er mit einem Grinsen im Gesicht. Ein wenig mag er sich auch den Frust an der aktuellen Situation von der Seele geschrieben haben: „Corona ach rutsch mir den Buckel runter, wir bleiben gesund und halten uns munter. Im letzten ist Gott unser Glück und unsere Freude, das ganze Jahr und nicht nur heute. Denn wir alle stehen in Gottes Erbarmen, heute und morgen, bis in Ewigkeit. Amen.“

Lesen kann man den Pfarrbrief auch online auf der Homepage der Pfarrgemeinde.