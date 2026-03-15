Das „Wasserheisel“ prägt die Ortsmitte seit den 1930er Jahren. Nun wurde das Häuschen außen erneuert und innen aufgeräumt. Das eröffnet neue Möglichkeiten.

Dass sich mit wenig Geld viel bewegen lässt, haben die Schönauer in der Dorfmitte gezeigt. Das alte „Wasserheisel“ ist eines der prägenden Gebäude im Ortskern.

Das Haus wurde in den 1930er Jahren erbaut und war bis in die 1970er Jahre noch mit Personal besetzt. Vom „Wasserheisel“ aus wurde das Wasser in einen Hochbehälter am Köpfel gepumpt und der ganze Ort versorgt. Zuvor war das Wasser in einem Kalkbehälter im Wasserheisel als Trinkwasser aufbereitet worden. Heute versorgt es nur noch den angrenzenden Wasserspielplatz mit Wasser.

Das Häuschen wirkte lange Zeit vernachlässigt. Seit vielen Jahren sah es eher heruntergekommen aus. Nun wurde es wieder hergerichtet. Die Gemeindekasse ist knapp – die Renovierung wurde nur dank umfangreicher ehrenamtlicher Hilfe möglich. Ortsbürgermeister Frank Metzke schätzt den Wert der geleisteten Arbeit: „Wenn ich alles zusammenzähle, kommen wir auf einen Wert von etwa 8500 Euro, die allein an Arbeitsleistung für die Renovierung erbracht wurden“. Dazu kämen Materialkosten von 1500 Euro an, die größtenteils gespendet wurden. „Der eine hat einen Sack Zement bezahlt, der andere einen Eimer Farbe. Das war schon großartig“, sagt Metzke.

Zieht nun ein Museum ein?

Außen erhielt das „Wasserheisel“ eine Generalüberholung. Klappläden und Fenster wurden aufgearbeitet, der Putz ausgebessert und alles neu gestrichen. Das Ergebnis ist ein echter Hingucker, der die Ortsmitte deutlich aufwertet. Auch im Inneren wurde entrümpelt und aufgeräumt.

„Uns schwebt vor, hier ein kleines Museum zu eröffnen, in dem wir die Ortsgeschichte und einige historische Objekte für alle zugänglich machen“, erzählt der Ortschef. Weitere Vorhaben in der Dorfmitte sind geplant. Aktuell wird der große Parkplatz aufgeräumt: Unkraut und Steinhaufen werden entfernt. „Dort parken alle, die nach Schönau kommen – das ist bislang kein Aushängeschild“, so Metzke.

Frischer Wind weht auch in der Bücherei

Auch die Bücherei soll auf Vordermann gebracht werden. Im Zuge des Dorf-Checks hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die diese Aufgabe übernimmt. „Wir wollen die Bücherei modernisieren und zu einer Mediathek umgestalten“, erklärt Metzke. Die Ausleihe wird digitalisiert; für Kinder gibt es eine Karaoke-Box zum Ausleihen, Tonies sollen angeschafft werden. Ein Fernseher für Veranstaltungen ist installiert, außerdem werden Filme, CDs und Schallplatten angeboten.

Zudem ist eine kleine Tourist-Information geplant. Sie soll im Wechsel betreut werden, damit an vier Tagen in der Woche geöffnet ist.