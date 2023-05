Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ausbau der Kleinsteinhauser Ortsdurchfahrt hat lange gedauert und viel Geld gekostet. Der Aufwand hat sich aber gelohnt, ist sich Ortsbürgermeisterin Martina Wagner sicher. In der Sitzung am Donnerstag (19 Uhr, Mehrzweckhalle) befasst sich der Gemeinderat mit den nächsten Straßenbauvorhaben. Die Bergstraße und ein Teil der Straße Am Sportplatz könnten dann an der Reihe sein.

Der Gemeinderat wird darüber sprechen, welche Straßen zwischen 2022 und 2026 in Kleinsteinhausen ausgebaut werden sollen. In diesem Jahr werden noch die Kosten für die Bürgersteige