Zwei Bänke und ein Tisch aus Eiche laden Wanderer und Spaziergänger am Hasterfelsen bei Donsieders zum Verweilen ein. Es ist eines von 17 Projekten, die die lokale Arbeitsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus bei der Aktion Bürgerprojekte gefördert hat.

Den ersten Sitztest machten in dieser Woche Bürgermeister Peter Spitzer, der auch dem Verkehrsverein vorsitzt, und Michael Franz. Gemeinsam hatten die beiden den Förderantrag ans LAG-Programm gestellt. Die Sitzgruppe vom Leimer Unternehmen Lahner hat knapp 1800 Euro gekostet (1500 Euro wurden über das Leader-Programm für ehrenamtliche Bürgerprojekte gefördert) und wurde am Mittwoch von den Gemeindearbeitern aufgestellt.

Franz hatte zunächst einen Spaziergang auf dem Wanderweg Hasterfelsen gemacht, einem von zwei Wegen der Gemeinde mit Start und Ziel in der Ortsmitte. Auf dem Rundwanderweg, der auch am Donsiederer Monolith vorbeiführt, gibt es nun auf halber Strecke am tiefsten Punkt einen geschützten Rastplatz unter dem Hasterfelsen.

Auch für andere Gemeinden gab es Geld

Der Wanderweg wird in das touristische Besucherlenkungskonzept der Verbandsgemeinde Rodalben aufgenommen, ausgeschildert und beworben. „Die Gemeinde selbst hätte das Projekt so nicht stemmen können, weil uns schlichtweg das Geld dazu fehlt“, merkte Spitzer an.

Zu den geförderten Vorhaben gehören auch Wegweisschilder rund um Schmalenberg, eine Umwelt-Aktion in Bottenbach, die Weiterentwicklung des Dorfgartens und ein Insektenhotel am Sportplatz Vinningen, eine Kutschstation in Rieschweiler, Pflanzbeete bei der Kneippanlage Eppenbrunn und Sitzgelegenheiten in Clausen. Eingereicht wurden Förderanträge für 23 Projekte, wovon 17 mit bis zu 2000 Euro unterstützt wurden.

Kleinstprojekte werden ebenfalls gefördert

Neben den Bürgerprojekten stellt die Leader-Region nun im dritten Jahr zusätzliche Fördergelder über die GAK-Strukturentwicklung zur Verfügung. 166.666 Euro werden so an die Träger von Kleinstprojekten (Kosten bis zu 20.000 Euro) verteilt. Laut Landrätin Susanne Ganster hat das Fördergeld nicht ausgereicht, um alle eingereichten Projekte zu unterstützen. Gefördert wurden hier die Outdoor-Sportanlage des Judoclubs Schindhard, die Neugestaltung des Spielplatzes Schneiderfeldhütte (PWV Dahn), die Pergola am Rathausplatz in Ruppertsweiler, der Pavillon am Bottenbacher Grillplatz, die Umgestaltung des Pausenhofs der Grundschule Dahn, die mobile Bühnen-Überdachung in Vinningen, die Bestuhlung des Krähenberger DGH, der Schäferkarren am Fischbacher Biosphärenhaus, Grillplatz und Backofen in Althornbach, das Backhaus in Merzalben und der Walshauser Generationentreff.