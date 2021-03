Der Verbandsgemeinderat Rodalben will papierlos arbeiten und deshalb jedem Ratsmitglied ein iPad von Apple zur Verfügung stellen, inklusive einer Software für den Zugriff auf Beschlussvorlagen und Niederschriften. Knapp 17.000 Euro soll die Anschaffung der 32 iPads kosten. Der Rat hat den Kauf am Dienstag genehmigt.

Clausen erhält ein Walderlebniszentrum an der früheren Hütte des Pfälzerwald-Vereins. Der in Clausen ansässige Verein Waldritter Südwest hat von der Heinrich-Kimmle-Stiftung im Hollertal ein Gelände übernommen und will das Erlebniszentrum dort mit pädagogischem Ansatz betreiben: Geboten werden Abenteuerspiele, Bildung und soziales Lernen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Spielerische Elemente sollen mit einem Lerninhalt oder Bildungsthema verknüpft werden.

Abenteuer und Lernen verbinden

Als Themen schweben den Waldrittern Natur- und Umweltbildung, Suchtprävention und Inklusion vor. Der Verbandsgemeinderat Rodalben änderte wegen der Pläne des Vereins den Flächennutzungsplan in dem Bereich. Für die nahe gelegene frühere Pfälzerwaldhütte habe der Verein mit dem Land einen Mietvertrag geschlossen.

Genehmigt wurde auch die Annahme von zwei Schwimmsaugern: eine Spende der Bayerischen Versicherungskammer. Das Unternehmen spendet insgesamt 150 Schwimmsauger, um Feuerwehren im Versicherungsgebiet besser für Schäden bei Starkregen auszustatten. Die Verbandsgemeinde will die Geräte an die Feuerwehren im Verbandsgebiet weitergeben.