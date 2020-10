Wie anderen Vereinen hat Corona auch dem Förderverein der katholischen Kindertagesstätte St. Stephanus Trulben einen Strich durch die geplante Veranstaltungsliste gemacht. Dennoch konnten die geplanten Spielgeräte für das Freigelände aufgebaut werden.

Vor der Mitgliederversammlung des Fördervereins im Oktober vor einem Jahr hatte das Erzieherteam bereits die Weichen gestellt. Es ging um die Anschaffungen für die Kleinen und um Feste und andere Veranstaltungen, um die Kasse des Fördervereins für dessen Förderung bestmöglich zu füllen. Doch mitten in den Vorbereitungen zum Ostermarkt hat der Kindertagesstätte und dem Förderverein die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden.

Fußballtore und Schaukel

Trotzdem veränderte sich einiges auf dem Freigelände der Kita. Dank der Spende der Gemeinde Trulben und der tatkräftigen Unterstützung des einheimischen Landschaftsgärtners Marco Kästner können die Kinder nun auf zwei richtige Fußballtore auf dem Freigelände spielen. Das zweite große Projekt war die Generationsschaukel, mit der jeweils ein Kind und ein Erwachsener gleichzeitig vis à vis schaukeln können. Finanzielle Unterstützung kam hierfür von der katholischen Kirchenstiftung St. Stephanus Trulben, die ein Drittel des Kaufpreises übernommen hat. Beim Aufbau der Schaukel mussten einige Helfer Hand in Hand zur Tat schreiten. Ein Einsatz, für den die Kita-Leitung sehr dankbar ist.

Was sich sonst in der Kita tat, ergibt sich aus der Jahreshauptversammlung des Vereins. Diese findet am Mittwoch, 3. November, 17 Uhr, im Gemeindesaal des Pfarrzentrums statt. Währenddessen besteht Maskenpflicht. Die Teilnahme ist zuvor telefonisch oder mündlich in der Kita anzumelden.