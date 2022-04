Freizeitpark Eppenbrunn

Der Freizeitpark im Ortszentrum von Eppenbrunn bietet mit seiner Adventure-Minigolf-Anlage, der großzügigen Kinderspielzone, verschiedenen Sport- und Spielgeräten sowie einem Festplatz mit Pergola viele Möglichkeiten für Jung und Alt, die Zeit im Freien zu genießen. Eine Stärkung sowie Getränke gibt es am Verkaufskiosk. Zudem ist der Park auch Startpunkt des Themenweges „Bach ohne Grenzen“.

Spielscheune Thaleischweiler-Fröschen

In der Spielscheune in Thaleischweiler-Fröschen können sich ihre Kinder auf mehreren Etagen so richtig austoben. Alle Spielebenen sind mit Hilfe eines Netztunnels verbunden, eine lange Röhrenrutsche führt von ganz oben wieder nach unten ins Erdgeschoss. Der Indoor-Spielplatz hat zwar über die Feiertage geschlossen, ist aber für den Rest der Osterferien eine tolle Freizeitaktivität– vor allem bei schlechtem Wetter. Mit einem Eintrittspreis von 1,50 Euro pro Kind ist sie zudem kostengünstig.

Historische Kostümführung durch Ludwigswinkel

Für alle Spontanen bietet die historische Dorfführung durch Ludwigswinkel an diesem Samstag eine besondere Möglichkeit, sich mit Geschichte zu befassen. Auf unterhaltsame Weise nimmt Anke Vogel die Teilnehmenden mit in Zeit der Dorfentstehung im 18. Jahrhundert. Wer Lust auf die Kostümführung hat, kann sich bei Vogel unter 0152 / 21 66 49 44 anmelden. Dort gibt es auch alle weiteren Infos.

Märchenwanderung um die Kneispermühle

Am Dienstag (19. April) bietet die Natur- und Gästeführerin Hiltrud Woll eine Märchenwanderung um die Kneispermühle an. Die Wanderung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Spaziert wird entlang des Gräfin-Sonja-Bernadotte-Wegs im Wallhalbtal. Auf dem Weg werden Märchen, Musik und Geschichten aus alter Zeit erzählt. Die 2-stündige Tour kostet 6€ pro Teilnehmer oder 22€ für zwei Kinder und zwei Erwachsene. Anmeldung unter 06371 / 154 36.