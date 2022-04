Weitere 5000 Euro an Spenden konnten nun die „Härtschd Band“ und Freunde ins Ahrtal senden, nachdem im Dezember bereits durch den Verkauf von CDs und T-Shirts 10.000 Euro dafür zusammengekommen waren. Ermöglicht hat das das Benefizkonzert fürs Ahrtal, das der Fischbacher Comedian Oliver Betzer und seine Freunde vor Ostern veranstaltet hatten. Mit etwa 100 Zuschauern war das Benefizkonzert zwar nicht ausverkauft. Der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. Denn coronabedingt sang die Band zum ersten Mal live gemeinsam auf der Bühne ihr Lied fürs Ahrtal, „Pälzer halten z’samme“. Die CD-Aufnahme musste im vergangenen Jahr wegen der Pandemie in Einzelterminen erfolgen. Die Bands – mit von der Partie waren Father & Son, Musicduo4you, The Oh’ Jesses, DeChini und DeJü, Birch Tree – bescherten mit jeweils einer halben Stunde Musik dem Publikum einen abwechslungsreichen Mix aus verschiedenen Stilrichtungen, dazwischen Oliver Betzer als Moderator mit gewohnt lockeren Sprüchen. Emotional wurde es, als sich ein Vertreter der Familien aus dem Ahrtal auf der Bühne für den Einsatz der Bands bedankte.