Vier Jahre lang war Pause, nun wird am Wochenende in der Bahnhofstraße in Rieschweiler-Mühlbach wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Samstag und Sonntag herrscht Marktbetrieb, es geht aber schon am Freitag los.

Bereits am Vorabend des Marktes, am Freitag, 9. Dezember, 18 Uhr, bildet das Krippenspiel der Kinder der Kindertagesstätte Kuckucksnest in der protestantischen Kirche von Rieschweiler quasi den Auftakt. Knapp ein Dutzend Vereine und Geschäftsleute haben sich für den Weihnachtsmarkt zusammengetan, organisiert wird das inoffizielle Dorffest vom Vereinsring Rieschweiler-Mühlbach. „Nach den Jahren ohne Veranstaltungen stellt dieses Projekt eine große Herausforderung für uns dar, da wir die Routine für diesen Markt erst wieder erwerben müssen“, sagt Vereinsringsvorsitzender Norbert Semar.

Offiziell eröffnet wird der Markt dann am Samstag, 10. Dezember, 15 Uhr, mit dabei ist die Grundschule Rieschweiler-Mühlbach mit ihrer Bläserklasse. Weitere musikalische Beiträge zum Markt liefern am Samstag um 17 Uhr der Gospelchor „Gospel und Praise“ aus Mittelbach (Leitung: Wolf-Rüdiger Schreiweis) und tags darauf, Sonntag, ab 14 Uhr, der Männergesangverein und die Chorfreunde Rieschweiler-Mühlbach (Leitung: Rüdiger Gräbel).

Am Sonntag öffnet der Markt um 11 Uhr, ab 13 Uhr ist ein Drehorgelspieler unterwegs, um 15 Uhr ist in der Scheune Poller das Puppenspiel „Kasper unterwegs mit den Hirten“ zu sehen. Am Samstagabend ist in der Scheune Poller auch Kulturprogramm für Erwachsene angesagt: ab 19 Uhr liest Silvia Bervingas humorvoll-satirische Texte rund ums Weihnachtsfest, begleitet wird sie dabei vom Musiker Matthias Wolf.