Nachdem die Landesregierung Weihnachtsmärkte ohne besondere Hygienebeschränkungen zugelassen hat, hat sich die Ortsgemeinde Hauenstein entschlossen, am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, einen „Weihnachtsmarkt light“ zu veranstalten.

Ortsbürgermeister Michael Zimmermann teilte auf Anfrage mit, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann, aber unter einem deutlich veränderten Vorzeichen. Beherbergten in den vergangenen Jahren mehrere beheizte Großzelte die Kunsthandwerker und sonstigen Anbieter, so muss man in diesem Jahr darauf verzichten, die Zelte auf dem Johann-Naab-Platz aufzubauen. Die Angebote der Aussteller werden – ähnlich wie beim Keschdemarkt – in weitgehend offenen Pavillons präsentiert.

Die Holzhütten, die bisher das Ambiente des Marktes mitbestimmten, können aufgebaut werden, dienen jedoch als reine Verkaufsstände. Der Verkauf erfolgt nur nach außen. Die Betreiber im Innern der Hütte müssen aber der 3G-Regel folgen. Ansonsten können offene Pavillons als Wetterschutz verwendet werden. Das Bürgerhaus bleibt für Publikumsverkehr geschlossen, lediglich die Toiletten bleiben nutzbar.

Nikolaus-Besuch noch unklar

Ob außerdem Besuch des Nikolaus ein Bühnenprogramm angeboten werden kann, ist noch offen. Um mögliche Akteure für die Bühne und um Marktbeschicker zu akquirieren, läuft derzeit über Eyislin Golbeck im Museum (Telefon 06392/9233340) unter den bisherigen und unter potenziellen Ausstellern und Teilnehmern eine Umfrage, um deren Interesse am Markt abzufragen. Erste positive Rückmeldungen lägen bereits vor.

Anders als beim Keschdemarkt, der am 17. Oktober als 3G-Veranstaltung mit über 30 Anbietern auf einem abgesperrten Marktgelände und mit Einlasskontrolle stattfand, ist der Weihnachtsmarkt nach derzeitigem Stand frei zugänglich.