Das 200-millionste Geschenkepäckchen bringt in diesem Jahr die weltweite Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ auf den Weg, um bedürftigen Kindern eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Dieses Mal sollen unter anderem Kinder im Kriegsgebiet Ukraine und in den Nachbarländern, in die viele ukrainische Kinder fliehen mussten, von der Aktion bedacht werden.

Auch in der Südwestpfalz engagieren sich seit Jahren viele Menschen und packen ein Päckchen, um einem Kind eine weihnachtliche Freude zu machen. Es gibt im Landkreis und in den beiden Städten Pirmasens und Zweibrücken Abgabestationen für die Päckchen. Die offizielle Abgabewoche ist am Montag gestartet und endet am 14. November.

Entstanden ist die Idee im Jahr 1990 in Wales. Seit 1993 wird sie von der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse durchgeführt. Wer sich daran beteiligen möchte, packt einen weihnachtlich verzierten Schuhkarton mit Geschenken wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug und Kleidung für ein bedürftiges Kind. Empfohlen wird auch eine Geldspende von zehn Euro pro Kind. Ein Schuhkarton wird damit zur kleinen Schatzkiste, stellen die Organisatoren fest. Die Geschenke werden nach der Abgabewoche von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt.

Wer keine Zeit zum Mitpacken hat, kann die Aktion finanziell unterstützen. „Angesichts der deutlich steigenden Kosten, unter anderem im Bereich der Logistik, freuen wir uns sehr über zusätzliche Unterstützung“, sagt Samaritan's Purse-Vorstand Sylke Busenbender

Infos

Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 plus Adresse des Spenders für die Zuwendungsbestätigung.

Weitere Informationen und alle Abgabestellen gibt es online unter weihnachten-im-schuhkarton.org oder bei der Hotline 030-76 883 883.

Abgabestellen

nah & frisch, Egbert Besier, Hauptstr. 52-54, Heltersberg, Tel. 06333 65492.

Dieter Schäfer, Hauptstr. 26, Höheinöd Tel. 06333 955100.

Elsa Niedermayer, Grühlingstr.1, Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333 4101.

Gerhard Knerr, Am Eisweiher 21, Höhfröschen Tel. 06334 5187.

Prot. Kindergarten, Talstr. 57, Thaleischweiler, Tel. 06334 5748.

Hebammenpraxis Sonja Wohlgemuth, Am Sonnenhang 60, Waldfischbach, Tel. 06333 775642.

Physioconcep Neu und Wiehn, Fr. Scheidemann, Dr.-Robert-Schelp-Platz 1, Pirmasens-Medicenter Telefon 06331 70206.

Textilpflege Scherer, Marienstr. 2, Pirmasens, Tel. 06331 70734.

Salon Edel, Edeltraut Kneip, Auf der Höhe 1, Rieschweiler-Mühlbach, Tel. 06336 204.

Autohaus Brand, Gewerbestr. 25, Zweibrücken, Tel. 06332 46439.