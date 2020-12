Ein bisschen weihnachtliche Vorfreude wollen am Samstag und Sonntag der AC Thaleischweiler und die Aktion Adventsfenster nach Thaleischweiler-Fröschen bringen. Der „Weihnachtszauber to go“ soll Menschen animieren, sich ein bisschen an der frischen Luft zu bewegen.

Bei einem Spaziergang durch den weihnachtlichen Ort sollen sie sich mit Abstand auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen. Um Ansammlungen zu vermeiden, haben die Initiatoren verschiedene Wege durch den Ort vorgegeben, die unter anderem an den stillen Adventsfenstern vorbeiführen. Die Wege sind unterschiedlich lang, reichen von der kleinen Runde um den Block bis zur Vier-Kilometer-Tour. Mittels QR-Codes lassen sich die Routen auf dem Smartphone öffnen und dann abgehen.

Kuchen und Punsch beim ACT

Der ACT und die Aktion Adventsfenster versüßen die vorweihnachtlichen Spaziergänge. Sie bieten am Samstag in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr sowie am Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr Kinderpunsch, Apfelpunsch (natürlich alkoholfrei), Kaffee, Kuchen und Gebäck zum Mitnehmen an der ACT-Halle in der Uferstraße an. Die Veranstalter bitten, auch hier darauf zu achten, dass es keine Menschenansammlung gibt. Bei einem Kuchenverkauf im Herbst hatte das sehr gut funktioniert. Genau so, wünschen sich die Veranstalter, soll es auch nun wieder ablaufen. Getreu dem Motto „Mehrweg statt Müll“ soll letzterer vermieden werden. Wie im Herbst bei der Kuchenaktion werden Teilnehmer gebeten, Kaffeetasse, Punschglas und Kuchenbox mitzubringen. Der Erlös des „Weihnachtszaubers to go“ fließt in die Adventsfensteraktion ein und kommt in diesem Jahr dem Förderverein der Feuerwehr zugute.