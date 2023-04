Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass die Tage der Hauensteiner Friedenskirche als katholische Kirche gezählt sind, das steht seit Juli 2019 fest. Am 17. Juli ist es nun soweit: Generalvikar Andreas Sturm, der den erkrankten Bischof vertritt, wird den Gottesdienst leiten, in dem die Profanierung vollzogen wird. Worum geht es dabei? Und: Was wird aus der Friedenskirche?

Vor zwei Jahren hatten die Gremien der Kirchengemeinde beschlossen, das Gotteshaus im Ortsteil Hinter dem Felsen aufzugeben und Bischof Karl Heinz Wiesemann um die Profanierung, also die Aufhebung als geweihtes