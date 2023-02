Die bisherige Unterkunft des Forstzweckverbandes Holzland und der inzwischen geschlossenen Gemeindebücherei soll abgerissen werden. Damit wird sich auch der Brandschutz für die Holzlandhalle verbessern.

Bislang ist der Forstzweckverband in einem Haus in der Kirchgasse 10 untergebracht. Die Räume dort waren von der Gemeinde als Sitz für den Forstzweckverband renoviert worden, dessen Aufgabenbereich sich in den vergangenen Jahren deutlich erweitert hat. Revierleiter Christoph Wagner und sein Team kümmern sich nicht nur um die Gemeindewälder von Schmalenberg, Waldfischbach-Burgalben, Geiselberg und Steinalben sowie den Hembachwald, sondern vermarkten auch eigenständig das Holz aus dem Revier sowie das Holz aus dem Schopper und dem Heltersberger Gemeindewald.

Noch in diesem Jahr sollen beim Forstzweckverband die Umzugskisten gepackt werden. Der Sitz wird in die Hauptstraße verlegt. Gegenüber dem Rathaus soll der Zweckverband künftig zu finden sein. In der ehemaligen Lehrerwohnung, die leer steht. Die Wohnung im Obergeschoß des Gebäudes ist bewohnt.

Sanierung des Hauses lohnt nicht mehr

Hintergrund ist, dass das Haus, in dem Forstzweckverband aktuell untergebracht ist, nicht mehr in bestem Zustand ist. Sanieren lohnt sich nicht, hatte Bürgermeister Peter Seibert dem Rat Ende vergangenen Jahres deutlich aufgezeigt. Deshalb hat der Gemeinderat in Schmalenberg im November beschlossen, dass umgesetzt werden soll, was schon geraume Zeit diskutiert wurde: Der Zweckverband soll umziehen. Ein Verkauf des Hauses in der Hauptstraßeist damit vom Tisch.

Die Vorbereitungen für den Umzug sind zwischenzeitlich angelaufen. Für die Umnutzung der Räume ist ein Bauantrag notwendig. Das Büro „Plankiste“ aus Waldfischbach-Burgalben wird die für den Antrag notwendigen Arbeiten erledigen. Rund 4000 Euro kostet das die Gemeinde. „Ohne Umnutzungsgenehmigung kein Umzug“, erläuterte Seibert.

Bücherei geschlossen

Der Zweckverband war nicht der einzige Nutzer in der Kirchgasse 10. In dem Gebäude war die Schmalenberger Gemeindebücherei untergebracht, die einst vom heutigen Kindergartengebäude in die Kirchgasse umgezogen war. Die Gemeindebücherei wurde zum Jahresende geschlossen. Gerade mal 132 Entleihungen hatte es 2021 in der Bücherei gegeben. Gekostet hat die Gemeinde der Büchereiunterhalt 2000 Euro. 2022 sah das tendenziell nicht besser aus, und auch in den Jahren zuvor waren – Ausnahme war das Jahr 2019 – die Nutzer- und Ausleihzahlen gering, lagen unter den Zahlen in Orten vergleichbarer Größe.

Dazu gesellt sich nun das Problem, dass bei steigenden Energiekosten das Defizit durch die Gemeindebücherei weiter wächst. Mit Blick auf die Digitalisierung, aber auch mit Blick auf die sehr gut ausgestattete Bücherei in Heltersberg, die direkt neben der Grundschule und dem Hort untergebracht ist – beide Einrichtungen besuchen auch Kinder aus Schmalenberg – und die Zentralbücherei in Waldfischbach-Burgalben, die das deutlich attraktivere Angebot hat, entschloss sich der Rat die Bücherei zu schließen.

Durch Abriss verbessert sich auch Brandschutz

Damit sind die Weichen gestellt, um das Haus in der Kirchgasse 10, das neben dem verputzten Gebäudeteil noch einen Sandsteinteil aufweist, in absehbarer Zeit abreißen zu können. Das war schon mal so vorgesehen im Zuge des Baus der benachbarten Holzlandhalle. Parkplätze für die Halle sollten auf der dann frei werdenden Fläche entstehen. Der Sandsteinbereich des Gebäudes steht zudem sehr nah am Anbau der Holzlandhalle, was aus Brandschutzgründen unzulässig ist.