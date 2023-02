Die Hauensteiner haben einen so großen Brennholzbedarf, dass Revierförster Gerald Scheffler schon auf Holz aus dem Spirkelbacher Gemeindewald zurückgreifen muss. Im laufenden Jahr will der Forst im Gemeindewald 250 Festmeter Brennholz extra einschlagen und überschreitet damit die pro Jahr vorgesehene Holzmenge.

Aktuell kann der Gemeindewald wegen der hohen Preise für Bauholz und Brennholz schöne Gewinne einfahren. Im vergangenen Jahr hatte Scheffler mit einem Gewinn von 1600 Euro geplant. Letztlich waren es 8000 Euro, was den sehr stark gestiegenen Preisen für Bau- und Industrieholz geschuldet gewesen sei, wie der Revierleiter am Dienstag im Gemeinderat erläuterte. Während vor zwei Jahren gerade mal 40 Euro pro Festmeter bezahlt wurden, seien es 2022 stolze 69 Euro gewesen. „Das war ein Toppreis“, so Scheffler. Der Forst hatte im Gemeindewald 622 Festmeter eingeschlagen. Das meiste davon im Bereich „Am kurzen Dümpfel“, wo ein 180 Jahre alter Baumbestand geerntet werden konnte. „Die waren an der Grenze“, urteilt Scheffler und verweist auf Baumschäden mit zunehmendem Alter, die den Baum von unten her aushöhlen und damit entwerteten.

Im vergangenen Jahr kümmerte sich der Forst auch um die Klimastabilität der 137 Hektar Gemeindewald. Weißtannen und amerikanische Küstentannen wurden gepflanzt, womit Scheffler mehr hitzeresistentere Arten in die Wälder bringen will. Die Küstentanne wird auch Riesentanne genannt und kann in wenigen Jahrzehnten eine Höhe von 40 Metern erreichen. Für das laufende Jahr plant der Revierleiter die Pflanzung von 150 Esskastanien und 250 Weißtannen in den Bereichen Steinhohl und Kleiner Dümpfel. Scheffler will weniger auf Exoten setzen. Es gebe andere einheimische Arten, die auch gut mit der Hitze zurecht kommen. Wichtig sei die Mischung.

250 Extra-Festmester zum Verheizen

Für das laufende Jahr hofft er auf einen Gewinn von 8600 Euro. Geplant war ein Einschlag von 555 Festmeter Holz. Wegen der riesigen Brennholznachfrage werden jedoch 250 Festmeter zusätzlich gefällt. Pro Jahr dürfen im Gemeindewald 711 Festmeter eingeschlagen werden, da dies die Holzmenge ist, die auf der Fläche pro Jahr wieder nachwächst. Im laufenden Jahr will Scheffler etwas mehr einschlagen, weil beispielsweise 2021 nur 38 Festmeter gefällt wurden. 2021 war ein Jahr mit extrem niedrigen Holzpreisen. Im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre liegt Hauenstein derzeit bei einem Einschlag von 630 Festmeter, womit noch Luft zu der Grenze von 711 besteht. Der Revierleiter betonte jedoch, dass er so einen Extraeinschlag nicht jedes Jahr machen werde.

Die Nachfrage nach Brennholz habe ihn erschlagen, berichtete Scheffler im Gemeinderat. Er habe die Abgabe pro Person auf 15 Festmeter und Jahr rationieren müssen. Geholfen habe ihm die vergleichsweise schwache Nachfrage aus Spirkelbach. So konnte er die Hauensteiner aus dem Spirkelbacher Wald noch mitversorgen. Viel Holz gebe es außerdem in den Privatwäldern, in denen extrem große Holzmengen erntebereit seien, jedoch nicht gefällt würden. „Da kommen wir aber leider nicht ran“, bedauerte der Revierleiter.