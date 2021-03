Mehr Corona-Impfstoff für die Südwestpfalz fordern Landrätin Susanne Ganster und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick. Grund für die Forderung ist Grenzlage zum französischen Virusvariantengebiet Moselle.

In der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder am vergangenen Mittwoch wurde der Beschluss gefasst, die Impfverordnung zu ändern. Demnach sollen Impfkontingente der jeweiligen Bundesländer prioritär für deutsche Grenzregionen eingesetzt werden können. „Davon profitieren soll unbedingt auch die Südwestpfalz mit den beiden Impfzentren in Pirmasens und Zweibrücken“, teilen Ganster und Zwick (beide CDU) mit. „Durch sogenannte Ringimpfungen soll der Eintrag von Viren aus hochbelasteten ausländischen Räumen verhindert werden. Dadurch würde auch der Schutz der Bevölkerung im Landesinnern verbessert“, argumentieren sie.

Ganster und Zwick haben an die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geschrieben. Sie verweisen darauf, dass der Landkreis und die Städte in unmittelbarer Nachbarschaft zu Frankreich liegen. Dort treten nach derzeitigen Berichten die Virusvarianten deutlich häufiger auf, als dies auf südwestpfälzischer Seite der Fall ist. Im Saarland konnte bereits ein deutlicher Anstieg der Coronavirus-Varianten festgestellt werden. In der abgelaufenen Woche traten im Bezirk des zuständigen Gesundheitsamtes beim Landkreis Südwestpfalz 18 der bisher insgesamt 24 in der Region festgestellten Virus-Mutationen auf. „In unserer Region ist insbesondere durch Pendlerströme die Gefahr des Eintrags von Viren aus dem Ausland erheblich erhöht“, heißt es in dem Schreiben, mit dem Ganster und Zwick für ein erhöhtes Kontingent an Impfstoffen für Pirmasens und Zweibrücken werben.