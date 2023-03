75.000 Euro teurer als geplant wird der Neubau der Freisportanlage im Schulhof der Daniel-Theysohn-IGS in Waldfischbach-Burgalben. Ursache sind aufwändigere Erdarbeiten.

Die Arbeiten zum Bau der Sportanlage wurden bereits in den Herbstferien begonnen. Bislang wurden die Erdarbeiten ausgeführt, um das Gelände zu terrassieren, außerdem wurden die Regenrückhaltevorrichtungen gebaut und Kanalarbeiten ausgeführt. Bei diesen Arbeiten stieß das mit den Landschaftsbauarbeiten beauftragte Unternehmen aber auf unerwartete Schwierigkeiten. Obwohl im Vorfeld ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben worden war, stieß man bei den Arbeiten bereits in geringer Tiefe auf Felsuntergrund. Das hatte zur Folge, dass etwa Kanalgräben aus dem Fels herausgemeißelt werden mussten. Weil der felsige Aushub nicht wieder eingebaut werden konnte, musste neuer Boden angeliefert werden, für die Entsorgung des Aushubs fallen Extrakosten an.

In der Böschung, die künftig als Wartungszufahrt dient, wurde Bauschutt aus einem früheren Hausbau gefunden, auch dieser musste fachgerecht entsorgt werden. Außerdem waren die Arbeiter auf Kanal- und Elektroleitungen gestoßen, die nicht dokumentiert waren. Sie mussten umgelegt werden. Zwar konnte ein Teil der Mehrkosten durch einen verringerten Tragschichtaufbau reduziert werden, trotzdem müssen noch 75.000 Euro mehr bezahlt werden. Ursprünglich waren für den Auftrag Kosten von 1,057 Millionen Euro kalkuliert worden.

Zwei IGS-Dächer undicht

An der IGS sind die alten Flachdächer über der Sporthallen und dem Eingangsbereich undicht und müssen nach Aussagen von Bauamtsleiter Peter Martini saniert werden. „Die Abdichtungen sind am Ende ihrer Lebensdauer“, sagte er. Der Kreisbauausschuss vergab den Planungsauftrag für die Flachdachsanierung zum Angebotspreis von 82.000 Euro an das Waldfischbacher Büro ABJ-Architekten.

Für rund 33.000 Euro werden in der IGS 254 Rauchmelder aus Altersgründen ausgetauscht.