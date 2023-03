Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit „Büffelsgedenken“ fand in Biedershausen noch keine Ortsgemeinderatssitzung um 19 Uhr statt. Wegen Corona ist am Donnerstag Premiere: Als der Termin angesetzt wurde, war nicht abzusehen, ob am Tag der Sitzung noch eine Ausgangssperre ab 21 Uhr gilt.

Bürgermeister Christian Bühler ist zuversichtlich: „Auch wenn der Rat landwirtschaftlich geprägt ist, wird es mit einer Stunde früher wohl klappen.“ Der Biedershauser Rat