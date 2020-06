Die Brücke am Hornbacher Ortsausgang Richtung Brenschelbach soll bald ausgebaut werden. Dem stimmte der Stadtrat am Mittwoch einstimmig zu. Allerdings stellt die Stadt zwei Bedingungen.

Sechs Monate – am besten von Oktober bis März. Länger darf die Brückensanierung am Hornbacher Ortsausgang nach Brenschelbach nicht dauern. Der Grund: Die Bauern fahren regelmäßig über die Brücke hin zu ihren Feldern. Je länger die Brücke gesperrt ist, desto länger müssen sie eine Umleitung fahren. Diese soll über mehrere Feldwege oberhalb der Brücke verlaufen, forderte der Stadtrat am Mittwochabend zudem. Dazu muss ein Wiesenstück von gut 200 Metern allerdings noch geschottert werden. Diese Umleitung würde aber nur für die Bauern mit ihren Traktoren gelten. Die eigentliche Umleitung führt über Altheim.

Dass der Landesbetrieb für Mobilität (LBM), der die Brückensanierung auch durchführt und finanziert, eine Behelfsbrücke aufstellt, sei indes ausgeschlossen. Zum einen gebe es dafür nicht die baulichen Möglichkeiten, zum anderen wäre eine temporäre Brücke ökologisch nicht vertretbar.

Der Stadtrat sprach auch über weitere anstehende Straßensanierungen in Hornbach. So sollen kommendes Jahr der St. Johanner Weg und die Straße Auf der Platte ausgebaut werden. Dafür vergab der Rat den Auftrag für ein Bodengutachten für 5900 Euro. Die Talstraße soll erst 2022 saniert werden. Laut Bürgermeister Reinhold Hohn bekommt die Stadt für alle drei Straßen einen Landeszuschuss. „Wir müssen nicht drei Straßen in einem Jahr ausbauen“, kommentierte Hohn.

Für die Hauptstraße will die Gemeinde zudem eine Tempo-30-Zone beantragen. Diesen Vorschlag begrüßte vor allem die Fraktion Grüne/Die Partei. „Es ist ein Wunder, dass dort bisher noch keine Unfälle passiert sind“, fand Tim Conrad (Die Partei). Allerdings kann Hornbach nicht von sich das Tempolimit entscheiden, da die Hauptstraße in der Zuständigkeit des LBM liegt. Folglich wird nun ein Antrag gestellt. Der Rat war bei einer Enthaltung dafür.