Mauschbach beteiligt sich am Ausbau des Wirtschaftsweges am Hennenwald. Dem stimmte der Gemeinderat am Montagabend einstimmig zu. Gut 90 Prozent des Weges liegen auf Dietrichinger Gemarkung, der Rest auf Mauschbacher.

Der Weg liegt südlich der Straße von Mauschbach zur Großsteinhauser Mühle und dient auch als Radwanderweg. In den 80ern haben die beiden Dörfer Mauschbach und Dietrichingen den Weg übernommen. Nun steht ein umfassender Ausbau an. Gut 450.000 Euro könnte der Ausbau des Wirtschaftsweges kosten, die werden anteilsmäßig auf die beiden Gemeinden aufgeteilt. Allerdings könnte das Bauvorhaben mit bis zu 75 Prozent gefördert werden. Dietrichingen hat bereits zugestimmt.

Für die Planungsleistungen soll nun das Ingenieurbüro Krupp aus Waldfischbach-Burgalben ins Boot geholt werden.