Der Wirtschaftsweg Rotdelle in Waldfischbach-Burgalben wird saniert. Er verläuft unterhalb des Friedhofes in Richtung Schwarzbachtal und ist eine wichtige Anbindung an die durchs Tal verlaufende K 32 – für Auto- und Zweiradfahrer, aber auch für Fußgänger.

Oliver Käfer (SPD) hatte in den vergangenen Sitzungen des Gemeinderats mehrfach darauf hingewiesen, dass der wichtige Weg baulich in einem desolaten Zustand ist. Das müsse dringend verbessert werden.

Dies soll jetzt geschehen: Ein Ingenieur der Verbandsgemeinde hat sich den Weg angeschaut. Er schlägt vor, eine neue Tragdeckschicht aufzubringen. Um zu verhindern, dass Wasser auf dem Weg stehen bleibt, was zu den Schäden beiträgt, soll ein Graben an der Seite angelegt werden. Damit soll das Oberflächenwasser in Versickerungsmulden geleitet werden. Der Ingenieur schätzt die Kosten für die Arbeiten auf 45.000 Euro. Die Wegstrecke, die saniert wird, reicht von der Abzweigung unterhalb des Friedhofs bis zur K 32. Das sind etwa 350 Meter.

Finanziert werden könne diese Reparatur aus der Rücklage für Wirtschaftswege, sagt Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB). Die umfasst laut Verbandsgemeinde aktuell eine Million Euro. Mit Revierleiter Christoph Wagner sei über die Maßnahme, die der Rat am Mittwoch einstimmig beschloss, bereits gesprochen worden. Andreas Peiser (SPD) regte an, dass Oestreicher noch das Gespräch mit der Jagdgenossenschaft suchen soll, auch wenn die coronabedingt zuletzt nicht getagt hatte.