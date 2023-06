Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der „Vinnjer Weihnachtsmarkt“ fällt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Lediglich Ortsbürgermeister Felix Kupper sprach sich für eine Veranstaltung aus. „In der dunklen Jahreszeit als Lichtschimmer“, warb er für einen Weihnachtsmarkt mit verändertem Konzept.

„Drei Standorte, drei Buden“ – am Marktplatz, in der Felsalbhalle und auf dem Luitpoldplatz –, so der Vorschlag von Kupper. Die Ratsmitglieder konnte