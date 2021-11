Jetzt ist es offiziell: Michael Flory ist neuer Dienststellenleiter der Dahner Polizeiinspektion, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mitteilte.

Der bisherige stellvertretende Leiter Michael Flory hatte die Dienststelle in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch geführt, nachdem deren Leiter Klaus Flieger in den Führungsstab des Polizeipräsidiums Westpfalz gewechselt war. Seit September führt Flory wie berichtet auch offiziell die Dahner Inspektion.

Damit ist Michael Flory zuständig für mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl im Wechselschichtdienst als auch im Tagdienst eingesetzt sind. Der Zuständigkeitsbereich umfasst die beiden Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein mit insgesamt rund 23.000 Einwohnern. Seinen Dienstbezirk kennt der 52-jährige Vater zweier erwachsener Kinder gut, denn er ist in Dahn geboren und in Schindhard aufgewachsen, geht in seiner Freizeit in der Umgebung auch auf die Jagd.

Über verschiedene Stationen wieder in die Heimat

Seine Polizeikarriere begann der Hauptkommissar vor rund 34 Jahren. Nach der Ausbildung an der Polizeischule in Wittlich-Wengerohr war seine erste Station das damalige Polizeipräsidium Ludwigshafen. Ab August 1995 absolvierte Flory die Fachoberschule der Polizei in Wittlich-Wengerohr, anschließend das Studium an der Hochschule der Polizei am Hahn im Hunsrück. Daran schlossen sich Stationen in unterschiedlichen Dienststellen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz an, bevor Michael Flory im Juni 2018 zum Polizeipräsidium Westpfalz wechselte. Hier begann er als Sachbearbeiter Einsatz und Verkehr in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Pirmasens, bevor er ein knappes Jahr später stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Dahn wurde.