Klimaschutz kann man auch in der Küche praktizieren – das will das Online-Seminar vermitteln, das die Kreisvolkshochschule (KVHS) am Donnerstag, 3. November, in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz anbietet.

„Klimaschutz schmeckt – Genuss mit Zukunft für Umwelt und Klima“, so heißt das Seminar, das am Donnerstag, 3. November, von 17.30 bis 19 Uhr stattfindet. Seit vielen Jahren steigen die durchschnittlichen Temperaturen auf der Erde, das Klima ändert sich. Das liegt zu einem großen Teil an klimaschädigenden Gasen. Auch bei der Herstellung von Lebensmitteln werden Treibhausgase frei, beispielsweise, um Dünger zu produzieren, wie die Veranstalter feststellen. Auch bei der Verarbeitung, dem Transport und der Zubereitung von Lebensmitteln ist dies der Fall. Auch in der Küche könnten Bürger einen Beitrag leisten. Das sei weder aufwendig noch teuer, gleichzeitig förderten sie damit ihre Gesundheit, meinen die Veranstalter.

Mehr Pflanzliches, weniger Fleisch

Ihr Speiseplan der Zukunft setzt vorwiegend auf Pflanzliches: viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte sowie Nüsse und Samen. Dagegen rangiert Tierisches wie Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte eher als Beilage. Das Ernährungskonzept garantiere kulinarische Abwechslung, so die Veranstalter. Zum Genuss mit Zukunft gehöre auch eine kreative Resteküche, das Vermeiden aufwendig verpackter Produkte sowie vorwiegendes Verarbeiten saisonaler Lebensmittel aus der Region. Eine Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gibt im Web-Seminar Hintergrundinfos, praktische Tipps und Anregungen rund um die Umsetzung einer klimafreundlichen Küche. Daneben beantwortet sie Fragen der Teilnehmenden.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein internetfähiges Gerät (Tablet, Laptop, oder PC), Internetzugang, Webcam sowie Mikrofon und Lautsprecher oder Kopfhörer zur Tonausgabe. Zudem ist die aktuellste Version des Browsers Google Chrome oder Mozilla Firefox notwendig. Die Teilnahme kostet sechs Euro.

Anmeldungen

An die KVHS per E-Mail an info@kvhs-swp.de, unter www.kvhs-swp.de oder Telefon 06331 809 336.