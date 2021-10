Am Hornbacher Camping- und Spielplatz soll ein Toilettencontainer aufgestellt werden. Der Rat vergab hierzu einstimmig den Auftrag für rund 36.000 Euro. Zudem soll in naher Zukunft ein Behinderten-WC hinzugestellt werden. Kosten: rund 13.000 Euro.

„Es kann nicht sein, dass alle hinterm Spielplatz in die Büsche gehen“, so Bürgermeister Reiner Hohn am Donnerstagabend. Die öffentliche Toilette in Form eines Containers soll vor allem für Wanderer und Camper ein stilles Örtchen darstellen. Fundament und Anschlüsse sollen in Eigenleistung entstehen. Zudem ist geplant, in naher Zukunft einen weiteren Toilettencontainer mit einem Behinderten-WC aufzustellen. Kosten: rund 13.000 Euro. Inwiefern die Toiletten gereinigt werden, müsse noch diskutiert werden. Fest steht jedoch, dass der Container über die Nachtstunden abgeschlossen wird. „Für mich ist das Wichtigste dabei, dass nicht randaliert wird“, fügt Hohn an.