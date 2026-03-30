Die Vorbereitungen laufen, Ende 2028 soll der Bau eines neuen Wasserwerks in Rodalben abgeschlossen sein. Stadtwerke-Chef Christoph Dörr erklärt die Gründe für das Projekt.

Es kommt Bewegung auf das Gelände des Rodalbener Wasserwerks, wo die Stadtwerke Pirmasens ein neues Gebäude errichten wollen. „Die Vorbereitungen für den Neubau haben begonnen“, teilen die Stadtwerke auf Nachfrage mit. Die europaweite Ausschreibung der ersten Gewerke sei gestartet. Die Bauzeit wird auf mindestens 21 Monate geschätzt; spätestens Ende 2028 soll das neue Gebäude in Betrieb genommen werden.

Die Pläne werden in den Räten und in der Bevölkerung aufgrund ihrer Dimension durchaus kritisch gesehen. Über die Ausmaße des Projekts herrschte lange Unklarheit, obwohl die Plan- und Genehmigungsunterlagen der Stadt seit August 2022 vorlagen und der Flächennutzungsplan im Juli 2023 geändert wurde. In die Phase, die diesem Schritt vorausging, war die Stadt nicht einbezogen gewesen. 39,8 Meter lang, 14,7 Meter breit und 15 Meter hoch soll das Bauwerk werden.

Höchste Einzelinvestition in Stadtwerke-Geschichte

Die Kosten betragen nach aktualisierter Schätzung rund 17 Millionen Euro (brutto) – es ist die höchste Einzelinvestition in der Geschichte der Stadtwerke, sagt Geschäftsführer Christoph Dörr und rechtfertigt den Aufwand: „Wir investieren in Rodalben in eine moderne, hochwasserresiliente und nachhaltige Trinkwasseraufbereitung. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit der Region – das heißt der Stadt Pirmasens, der VG Pirmasens-Land, der VG Thaleischweiler-Wallhalben und auch der Stadt Rodalben – langfristig zu stärken.“ Maßgeblich sei, die Betriebskosten planbar zu halten und ökologische Standards zu erhöhen. Die Trinkwassernotversorgung der Stadt Rodalben werde gestärkt und krisenfest gemacht. Dörr nennt weitere Argumente für die Maßnahme.

Christoph Dörr, Geschäftsführer der Stadtwerke Pirmasens. Archivfoto: Martin Seebald

Welche Umstände erforderten die Ausmaße des Projekts, die zunächst auch die Räte nicht in dieser Dimension erkannt hatten?

Diese Maße lagen den Räten von Anfang an transparent vor. Sie wurden nicht „versteckt“ präsentiert, denn bei einem solchen Bauvorhaben muss der Bauherr alle Details von Anfang an offenlegen. Das ist gesetzliche Vorschrift, und an diese halten wir uns.

Woran scheiterte die Umsetzung einer weniger hohen, dafür mehr in die Länge gezogenen Alternative?

Wir befinden uns im Hochwassergebiet mit hohem Grundwasserstand: In der Tallage liegt der Grundwasserspiegel teils nur zirka eineinhalb Meter unter Geländeoberkante. Ein Untergeschoss stände dauerhaft im Grundwasser – mit Auftriebs-, Dichtigkeits- und Instandhaltungsrisiken. Wir befinden uns auch in einem Wasserschutzgebiet, Zone 2: Das bedeutet, dass Eingriffe in den Untergrund zu minimieren sind. Das Gebäude wird daher auf Bohrpfählen gegründet. Eine Unterkellerung wäre ein massiver Eingriff mit potenziellen Auswirkungen auf den Grundwasserstrom. Ein Keller führte zu erheblichen betrieblichen Nachteilen, da man das Gebäude nicht mit Hebefahrzeugen befahren kann. Ohne freies Gefälle müssten Spül- und Schlammwässer ständig gepumpt werden. Das erforderte mehr Energie, mehr Wartung und würde die Störanfälligkeit erhöhen. Zudem wäre die ebenerdige Betriebslogistik (Stapler, Montagezugänge) erheblich erschwert.

Aber wäre das Bauwerk in seiner Höhe nicht zu beschränken gewesen?

Das Bauwerk in seiner Höhe zu beschränken und alle Prozessschritte ebenerdig auszuführen, würde einen erheblichen energetischen Mehraufwand bedeuten, da das freie Gefälle nicht mehr genutzt werden kann. Zwischen jeder Aufbereitungsstufe müsste das Wasser wieder gepumpt werden. Dies würde nicht nur eine Erhöhung der Energiekosten, sondern auch einen erhöhten technischen Aufwand und somit mehr Wartungs- und Betriebskosten mit erhöhtem Ausfallrisiko mit sich bringen.

Welchen Nutzen bringt das Bauwerk der Region? Bietet der Neubau des Wasserwerks auch der Stadt Rodalben Vorteile?

Das neue Wasserwerk gewährleistet Versorgungssicherheit und Krisenvorsorge: Der Neubau schafft Redundanz, ist ausgestattet mit modernster Steuerungstechnik für robuste Prozesse bei der Trinkwasseraufbereitung. Das sind wesentliche Bausteine der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es gewährleistet außerdem Hochwasserschutz: Die Lage am Gewässer erfordert Schutz vor Überflutung. Der Neubau ist bewusst oberhalb der Geländeoberkante konzipiert, um Risiken durch Hochwasser und hohen Grundwasserstand auszuschließen. Eine Absenkung würde sowohl die Gefährdung als auch zusätzliche technische Risiken erhöhen. Nicht zuletzt werden Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit umgesetzt: Auf dem Dach entsteht eine Photovoltaikanlage, die Ökostrom für den Eigenbedarf liefert – mit langjährigen Leistungszusagen des Herstellers. Vereinbart sind 95 Prozent nach 20 Jahren und 85 Prozent nach 25 Jahren. Das senkt Betriebskosten und verringert CO 2 -Emissionen. Zudem wird die gesamte Pumpentechnik erneuert, was zu einer besseren Effizienz führt.

Sind alternative Standorte geprüft worden?

Ja. Dazu gehörte auch die Idee, den Neubau nach Pirmasens auf die Husterhöhe zu verlagern. Ergebnis: Wir hätten massive Mehrkosten von rund acht bis neun Millionen Euro und zusätzliche technische Nachteile gehabt. Eine Realisierung am bestehenden Standort erwies sich daher als sachlich und wirtschaftlich beste Lösung.

Welche Bedeutung messen sie dem Kunstwerk des Rodalber Künstlers Stephan Müller an der Außenfassade bei?

Es handelt sich um eine Auflage der Räte. Die künstlerisch gestaltete Glasfassade – diese wurde gemeinsam mit der Stadt Rodalben entwickelt und mit dem Künstler umgesetzt – ist ein identitätsstiftendes Element, das das Thema „Wasser“ aufgreift und den technischen Baukörper wertig in den Stadtraum einbindet. So verbindet das Projekt Funktion, Nachhaltigkeit und ein Stück lokale Kultur. Letzte Woche wurde der Vertrag mit dem Künstler Stephan Müller zur Nutzung des Kunstwerks auf der Fassade des neuen Wasserwerks unterschrieben.

Was geschieht mit dem Bestandsgebäude?

Der Neubau beherbergt die Aufbereitungstechnik sowie eine moderne Leitzentrale. Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude bleibt für Büro, Sozial-, Werkstatt- und Lagerflächen in Betrieb. Beide Häuser werden über eine Fußgängerbrücke verbunden.

Ist während der Bauzeit mit Einschränkungen zu rechnen?

Während der Bauzeit von geschätzten eindreiviertel Jahre sind zeitweise Einschränkungen im Bereich der Hauptstraße möglich. Sie werden durch Ampelschaltungen so gering wie möglich gehalten.